本报记者 王俊岭

RCEP实施为山东外贸带来了新机遇。今年一季度，山东对RCEP其他14个成员国进出口2572.6亿元，比去年同期增长20.9%；山东省内海关、贸促会共签发RCEP原产地证书2.4万份，居全国首位。图为4月19日，在山东自贸试验区青岛片区，货轮在装运货物。

张进刚摄（人民视觉）

位于海南省洋浦保税港区的澳斯卡粮油加工厂，产品主要销往海南市场和其他省份，所享受的免征进口关税，预计每年可为公司节省成本约3亿元。企业充分享受到了海南自贸港发展的红利。图为工人在该加工厂食用油生产线上工作。

袁 琛摄（人民视觉）

“把海南自由贸易港打造成展示中国风范的靓丽名片”“推进自由贸易港建设是一个复杂的系统工程，要做好长期奋斗的思想准备和工作准备”“要着力破除各方面体制机制弊端，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局”……习近平总书记在海南考察时的重要讲话，不仅为新时代加快推进海南自由贸易港及自由贸易试验区建设指明了方向，更再一次展现了“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的坚定决心。

从2013年9月29日中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立至今，全国已设立21个自贸试验区及海南自由贸易港，形成了覆盖东西南北中的试点格局。开放新高地“多点开花”，为中国经济高质量发展及世界经济复苏注入正能量。

找准定位，久久为功

海南是中国最大的经济特区，具有实施全面深化改革和试验最高水平开放政策的独特优势。

2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

4年时间过去了，海南交出了一份令人欣慰的答卷。

看经济总量，2018—2021年，海南全省地区生产总值年均增长6.5％，地方一般公共预算收入年均增长8.1％，社会消费品零售总额年均增长9.6％。2021年，主要经济指标增速历史性走在全国前列。其中，2021年海南货物贸易进出口总值1476.8亿元，增速较全国快36.3个百分点。

看发展质量，以旅游业、现代服务业、高新技术产业和热带特色高效农业为主导的“3＋1”现代产业增加值占比达到70％，南繁、深海、航天“陆海空”三大未来产业加快培育发展，高新技术企业连续4年保持40％以上的增速。与此同时，5年来海南单位GDP能耗与用地分别平均下降4.4％和10％。

看探索成果，“一线”放开、“二线”管住试点有序展开，加工增值免关税、“中国洋浦港”船籍港等多项政策释放红利，“两个15％”所得税、三张“零关税”清单、加工增值30％（含）以上免征关税政策等有序实施……4年来，海南自由贸易港落地政策累计达150多项，“四梁八柱”政策框架体系基本建立。

“中共中央、国务院先后出台《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》《海南自由贸易港建设总体方案》，全国人大常委会制定颁布《中华人民共和国海南自由贸易港法》，为新时代海南改革开放发展提供了根本遵循和历史机遇。”中共海南省委深改办新闻发言人李宇飞说。

大胆探索，各展其能

海南自由贸易港建设蹄疾步稳，其他21个自由贸易试验区也纷纷创新思路、凝聚力量、突出特色、增创优势，大胆试、大胆闯、自主改，在各自范围内进行着探索。

——有的直击企业痛点难点。浙江海港国际贸易有限公司副总经理李娜说，以前公司如果接到宁波港域的订单，需要宁波海关、舟山海关两头跑，至少交三次纸质申报单不说，审批流程最快也要3天。浙江自贸试验区船用保税燃料油跨关区直供政策实施之后，有关部门实行无纸化办公，企业当天线上申报，几小时即可完成全部审批流程。“如今，我们保税油业务也越做越大！”李娜说。

——有的突出特色专业服务。不久前，北京市十五届人大常委会通过《中国（北京）自由贸易试验区条例》，自2022年5月1日起施行。新规鼓励北京自贸试验区发展医疗健康、专业服务、教育服务、文化旅游、航空服务等优势产业，同时提出优化急需药品、医疗器械等通关和审批流程。“随着全国首家外商独资的货币经纪公司、首家外商独资保险资管公司、全球顶尖的创新药研发企业亚太区总部等机构纷纷落地，北京自贸试验区以全市7‰的面积贡献了全市近三成的外资企业增量和12%的贸易额。”北京市“两区”办相关负责人说。

——有的打通跨境物流通道。成都双流机场已开通国际（地区）航线131条；成都国际铁路港已联接境外69个城市、境内25个城市；泸州港“启运港+无水港”政策联动运用……5年来，四川自贸试验区紧扣自身定位，注重发挥“临空、临铁、临江”叠加优势，形成“运贸产”一体化发展强劲态势，西进欧洲、南拓东盟、东连日韩、北上蒙俄，推动对外开放再上台阶。“截至目前，成渝两地通过中欧班列实现进出口贸易额超7000亿元。”四川自贸试验区成都青白江铁路港片区相关负责人透露。

“自贸试验区面积很小，但是占到全国利用外资的18.5%，全国进出口的17.3%。”商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文说。

开放发展，质量更高

以改革促开放，以开放促改革，归根到底要把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，最终推动经济实现高质量发展。

开放发展，是更大的“朋友圈”。成立至今，陕西自贸试验区在“一带一路”经济合作和人文交流等方面大胆探索。据陕西自贸试验区西咸新区管委会办公室副主任冷彦勋介绍，西咸新区持续深化自贸、服贸、临空经济示范区等多项国家级试点示范联动，培育了194项改革创新成果。其中，“一带一路”语言服务及大数据、“一带一路”沿线国家文物数字化交流合作、特色文化产业合作新模式、“互联网+文物教育”等领域的多项改革创新成果在全国复制推广。

开放发展，是更高的“含金量”。“原先进行新药研发时，我们只能选择已经注册的试剂及药品，项目设计、研发方向、材料选择都受到限制。公司研发部门一直希望直接进口这款红霉素衍生物来作为新药研发的抑制剂。”药明康德公司供应链管理部的相关负责人说，上海海关生物医药“白名单”制度试点解决了企业的迫切需求，为医药研发创新带来更多便利。

开放发展，是更美的大自然。“海南在中部山区划出道道红线，将约1/7的陆域面积‘圈进’了国家公园保护区内。”海南省林业局副局长刘强说，山里农民搬出来，小水电站退下来，电子围栏架起来，虽然“牺牲”了短期GDP，却守护着一座巨大的“生态方舟”。5年来，海南城市（镇）PM2.5年均浓度保持在20微克/立方米以下，近两年连续保持在13微克/立方米，是有记录以来的最好水平。同时，地表水优良比率保持在90％以上，2021年提高到92.2％，较2016年提高0.6个百分点。

对外经济贸易大学国际经贸学院教授崔凡表示，时隔4年，习近平总书记再次考察海南并发表重要讲话，为海南自由贸易港及各地自贸试验区建设指明了方向。“今年是海南自由贸易港建设全岛封关运作准备工作关键之年。海南在更高起点上先行先试，有助于带动更多开放新高地茁壮成长，最终成为新时代中国改革开放的领头羊。”

(责编：周志华(实习生)、袁勃)