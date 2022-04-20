本报记者 汪文正

在各项减税降费政策的扶持下，企业凭借自身努力改善经营状况，不断向前发展。图为4月18日，江苏省南通市金秋弹性织物公司员工在车间忙碌，赶制发往越南、巴基斯坦等国家的订单产品。

许丛军摄（人民视觉）

今年以来，广西河池市税务部门认真落实系列减税降费政策，利用税收大数据精准服务企业。

图为日前，国家税务总局河池市税务局工作人员在广西皖维生物质科技有限公司了解企业节能减排技术改造相关情况。

张小红摄（人民视觉）

梁 晨制图（新华社发）

习近平总书记指出，减税降费政策措施要落地生根，让企业轻装上阵。

近年来，一系列税费支持政策为广大中小微企业、个体工商户等送来“及时雨”，帮助市场主体渡过难关、焕发生机。2021年中国减税降费超1万亿元；今年预计退税减税约2.5万亿元，规模为史上最大。

“税动力”是如何激发市场主体活力的？小微企业受益究竟有多大？一起来听企业算算账。

“小店‘烟火气’会越来越旺”

——面对疫情冲击，针对小规模纳税人的一系列税收优惠政策，助小店经济挺过困难时期

麒乡烧鸡、热拌羊肉、槐花汤、香酥金蝉……傍晚时分，山东省巨野县城繁华地段的小江南餐厅里，菜香扑鼻。

看着宾客盈门的热闹景象，餐厅负责人孔祥杰感慨颇多：“放在2年前，我根本想象不到店里的生意能恢复成这样。”

对新冠肺炎疫情暴发之初餐厅面临的困境，孔祥杰记忆犹新：“疫情一来，县域经济中首当其冲的就是服务业，特别是本小利微的‘小店经济’，日子很艰难。一方面，客流量几乎降到零，营收接近干涸。另一方面，哪怕没客人，只要餐厅营业一天，就得备足一天的新鲜食材，此外还要发放工资，支付房租、水电费……资金压力让人快喘不上气了！”

像小江南餐厅这样的小规模纳税人，面临的困难是相似的。“小微企业资金回笼慢、资金链脆弱；同时由于缺乏专业管理人员，对市场预判能力弱，在销售定价、成本控制等方面存在劣势，很难抵御风险，疫情发生后大多陷入生产经营困难。”巨野县税务局小规模纳税人专班负责人李咏梅说。

为了使小微企业渡过难关，精准帮扶的税费优惠力度持续加大。

2021年，全国新增支持小微企业发展税收优惠政策新增减税2951亿元，占全国新增减税的29.3%。其中，实施小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元政策，新增减税667亿元，惠及405万户纳税人；实施小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%政策，新增减税1853亿元，惠及895万户纳税人。

这样的税收优惠政策，也让小江南餐厅直接受益。“算下来，去年餐厅累计减免增值税10万多元，享受个人所得税减免4000多元。我们将节约下来的资金用于菜品创新和口味改进。今年春节，改进后的菜品备受顾客好评，门店客流量也大幅增长，可谓叫好又叫座！”孔祥杰说。

多地散发疫情影响下，小店主们期待更多税费支持政策。今年以来，政策礼包的“真金白银”陆续落地：明确促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策、阶段性免围、加大小型微利企业所得税减免力度……新的组合式税费支持政策，正支持中小微市场主体渡过难关。

“我相信，小店经济有了政策礼包，一定能挺过难关，‘烟火气’也会越来越旺！”孔祥杰说。

“有资金搞研发，就能保持竞争力”

——研发费用加计扣除、税费缓缴等政策“应享尽享”，为企业自主创新提供减税支持

“我们所在的行业，国际竞争十分激烈。逆水行舟，不进则退。如果产品不能推陈出新，企业很快就会被市场淘汰。搞研发需要钱，研发经费一直是个大问题。”

每到落实研发投入时就不免“哭穷”，一度是派特（北京）科技有限公司财务负责人李晨霞的心病。

派特科技是北京市海淀区一家小型高新技术企业，主要从事正电子药物合成模块的生产和研发。公司有着辉煌的过去：早在2007年就通过ISO9001认证，此后相继取得北京市高新技术企业证书、北京市新技术新产品服务证书，在相关领域拥有多项发明专利及实用新型专利。

然而，创新能力不足的问题，近年来困扰着公司。疫情发生后，全行业受到巨大冲击，市场陷入低迷，公司经营压力陡增。加大科研创新投入是突破瓶颈的关键，可是疫情之下，本就有限的研发经费越发捉襟见肘，资金从哪儿来？

减税支持为企业创新研发添了一把柴。2021年3月，财政部、税务总局制发公告明确，制造业企业研发费用加计扣除比例进一步提高至100%。此后，大规模、全方位的组合式税费支持政策纷至沓来，不论是制造业企业税费缓缴，还是增值税期末留抵退税，各项税收政策都精准推送至企业电子税务局平台。北京市海淀区税务局还为派特科技等科技型企业“开小灶”，提供准确的办税指导，帮助企业第一时间享受税收优惠。

“有钱搞研发，就能保持竞争力。”李晨霞介绍，作为科技型中小企业，2021年派特科技享受研发费用加计扣除140万元、所得税减免21万元。税惠政策“精准滴灌”，使企业迅速摆脱研发经费不足的窘境。如今的派特科技，已建立起包括四大系列、10余种产品的矩阵，成长为一家集研发、生产、销售、服务、定制为一体的高新技术企业。

税惠红利释放，让企业创新动能更足。2021年，全国有32万户企业提前享受研发费用加计扣除政策优惠，减免税额3333亿元。与此同时，全国高技术产业销售收入同比增长23.4%；全国重点税源制造业企业研发投入同比增长22.6%，企业创新投入持续加大。

今年，派特科技迎来更多利好：国家将科技型中小企业加计扣除比例从75％提高到100％，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策，激励科技型企业加大研发投入。“税收支持政策让公司在大胆创新时充满后劲。未来，我们要为行业发展做出更大贡献。”李晨霞说。

“让留抵账上的沉积资金‘活’起来”

——制造业企业享受到增值税、所得税等一系列税惠政策，今年又推出1.5万亿元增值税留抵退税

在重庆厚元汽车配件有限公司生产车间，一派忙碌的景象。这家生产研发汽车座椅、航空座椅等民用座椅配件的企业，既是国家级高新技术企业，也是一家福利型企业，超1/4员工是残疾人。年过五旬、多年前因左眼受伤致残的老袁正忙着拉货、入库，他对这份工作很满意：“每月到手工资近5000元，包吃住、有五险。”

近几年，随着生产自动化水平不断提高，该公司部分岗位劳动强度、难度均有所下降。“重庆税务部门和区残联了解这一情况后，向我们详细讲解了民政福利企业的相关优惠政策，鼓励我们多安置残疾人就业。2021年，公司就享受安置残疾人就业增值税即征即退69.9万元，残疾人工资加计扣除所得税优惠30.5万元。此外还有社保费减免、稳岗补贴等，让企业能提供更多就业岗位、创造更多社会效益。”厚元汽配创始人吴志刚说。

过去一年，不少像厚元汽配这样的制造业企业从增值税、所得税、社保费等一系列减税降费政策中受益。

为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元；为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元；为3.1万户制造业企业办理增值税增量留抵退税1322亿元；新增社保降费1504亿元，减轻企业社保缴费负担，促进就业稳定……税费优惠政策聚焦企业现实诉求，为其纾困解难。

进入2022年，税费优惠力度不减。国家推出1.5万亿元增值税留抵退税举措，重点支持制造业、小微企业等，让企业实实在在受益。

重庆建渝吊装有限公司3月份花费430万元购入了两台吊车，增值税期末留抵税额较大。“按照最新政策，我们可在5月申请一次性退还66万元留抵税款，为企业释放大量流动资金。”公司财务人员黄瑛说。

重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司正研发新的混动系统，面临现金流紧张。“一季度，公司产生了增量留抵税额18.1万元。4月份，我们就能申请这笔退税，让留抵账上的沉积资金‘活’起来。”公司办税人员安爽爽说。

随着新的组合式税费支持政策出台，吴志刚算起减税账：“今年预计可享受企业所得税减免46.5万元；去年四季度有17万余元税费符合缓缴政策，在之前可延期3个月缴纳的基础上再延6个月，今年一、二季度符合缓缴政策的税费也可直接延期6个月；此外还可享受‘六税两费’减半征收约14万元……有了这么多税惠‘红包’，今年公司准备投入350万元搞研发。”

“通过自主创新、创造就业等享受税惠政策，节约的资金再用于添置更新设备、研发新产品，更好地回馈社会——有了‘税动力’，制造业企业的发展进入良性循环。”吴志刚说。

(责编：周志华(实习生)、袁勃)