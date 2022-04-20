“税动力”如何为市场主体纾困解难？小微企业受益多少？
“有了政策礼包，一定能挺过难关”（让市场主体更旺③）
在各项减税降费政策的扶持下，企业凭借自身努力改善经营状况，不断向前发展。图为4月18日，江苏省南通市金秋弹性织物公司员工在车间忙碌，赶制发往越南、巴基斯坦等国家的订单产品。
今年以来，广西河池市税务部门认真落实系列减税降费政策，利用税收大数据精准服务企业。
梁 晨制图（新华社发）
习近平总书记指出，减税降费政策措施要落地生根，让企业轻装上阵。
近年来，一系列税费支持政策为广大中小微企业、个体工商户等送来“及时雨”，帮助市场主体渡过难关、焕发生机。2021年中国减税降费超1万亿元；今年预计退税减税约2.5万亿元，规模为史上最大。
“税动力”是如何激发市场主体活力的？小微企业受益究竟有多大？一起来听企业算算账。
“小店‘烟火气’会越来越旺”
——面对疫情冲击，针对小规模纳税人的一系列税收优惠政策，助小店经济挺过困难时期
麒乡烧鸡、热拌羊肉、槐花汤、香酥金蝉……傍晚时分，山东省巨野县城繁华地段的小江南餐厅里，菜香扑鼻。
看着宾客盈门的热闹景象，餐厅负责人孔祥杰感慨颇多：“放在2年前，我根本想象不到店里的生意能恢复成这样。”
对新冠肺炎疫情暴发之初餐厅面临的困境，孔祥杰记忆犹新：“疫情一来，县域经济中首当其冲的就是服务业，特别是本小利微的‘小店经济’，日子很艰难。一方面，客流量几乎降到零，营收接近干涸。另一方面，哪怕没客人，只要餐厅营业一天，就得备足一天的新鲜食材，此外还要发放工资，支付房租、水电费……资金压力让人快喘不上气了！”
像小江南餐厅这样的小规模纳税人，面临的困难是相似的。“小微企业资金回笼慢、资金链脆弱；同时由于缺乏专业管理人员，对市场预判能力弱，在销售定价、成本控制等方面存在劣势，很难抵御风险，疫情发生后大多陷入生产经营困难。”巨野县税务局小规模纳税人专班负责人李咏梅说。
为了使小微企业渡过难关，精准帮扶的税费优惠力度持续加大。
2021年，全国新增支持小微企业发展税收优惠政策新增减税2951亿元，占全国新增减税的29.3%。其中，实施小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元政策，新增减税667亿元，惠及405万户纳税人；实施小规模纳税人增值税征收率由3%降至1%政策，新增减税1853亿元，惠及895万户纳税人。
这样的税收优惠政策，也让小江南餐厅直接受益。“算下来，去年餐厅累计减免增值税10万多元，享受个人所得税减免4000多元。我们将节约下来的资金用于菜品创新和口味改进。今年春节，改进后的菜品备受顾客好评，门店客流量也大幅增长，可谓叫好又叫座！”孔祥杰说。
多地散发疫情影响下，小店主们期待更多税费支持政策。今年以来，政策礼包的“真金白银”陆续落地：明确促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策、阶段性免围、加大小型微利企业所得税减免力度……新的组合式税费支持政策，正支持中小微市场主体渡过难关。
“我相信，小店经济有了政策礼包，一定能挺过难关，‘烟火气’也会越来越旺！”孔祥杰说。
“有资金搞研发，就能保持竞争力”
——研发费用加计扣除、税费缓缴等政策“应享尽享”，为企业自主创新提供减税支持
“我们所在的行业，国际竞争十分激烈。逆水行舟，不进则退。如果产品不能推陈出新，企业很快就会被市场淘汰。搞研发需要钱，研发经费一直是个大问题。”
每到落实研发投入时就不免“哭穷”，一度是派特（北京）科技有限公司财务负责人李晨霞的心病。
派特科技是北京市海淀区一家小型高新技术企业，主要从事正电子药物合成模块的生产和研发。公司有着辉煌的过去：早在2007年就通过ISO9001认证，此后相继取得北京市高新技术企业证书、北京市新技术新产品服务证书，在相关领域拥有多项发明专利及实用新型专利。
然而，创新能力不足的问题，近年来困扰着公司。疫情发生后，全行业受到巨大冲击，市场陷入低迷，公司经营压力陡增。加大科研创新投入是突破瓶颈的关键，可是疫情之下，本就有限的研发经费越发捉襟见肘，资金从哪儿来？
减税支持为企业创新研发添了一把柴。2021年3月，财政部、税务总局制发公告明确，制造业企业研发费用加计扣除比例进一步提高至100%。此后，大规模、全方位的组合式税费支持政策纷至沓来，不论是制造业企业税费缓缴，还是增值税期末留抵退税，各项税收政策都精准推送至企业电子税务局平台。北京市海淀区税务局还为派特科技等科技型企业“开小灶”，提供准确的办税指导，帮助企业第一时间享受税收优惠。
“有钱搞研发，就能保持竞争力。”李晨霞介绍，作为科技型中小企业，2021年派特科技享受研发费用加计扣除140万元、所得税减免21万元。税惠政策“精准滴灌”，使企业迅速摆脱研发经费不足的窘境。如今的派特科技，已建立起包括四大系列、10余种产品的矩阵，成长为一家集研发、生产、销售、服务、定制为一体的高新技术企业。
税惠红利释放，让企业创新动能更足。2021年，全国有32万户企业提前享受研发费用加计扣除政策优惠，减免税额3333亿元。与此同时，全国高技术产业销售收入同比增长23.4%；全国重点税源制造业企业研发投入同比增长22.6%，企业创新投入持续加大。
今年，派特科技迎来更多利好：国家将科技型中小企业加计扣除比例从75％提高到100％，对企业投入基础研究实行税收优惠，完善设备器具加速折旧、高新技术企业所得税优惠等政策，激励科技型企业加大研发投入。“税收支持政策让公司在大胆创新时充满后劲。未来，我们要为行业发展做出更大贡献。”李晨霞说。
“让留抵账上的沉积资金‘活’起来”
——制造业企业享受到增值税、所得税等一系列税惠政策，今年又推出1.5万亿元增值税留抵退税
在重庆厚元汽车配件有限公司生产车间，一派忙碌的景象。这家生产研发汽车座椅、航空座椅等民用座椅配件的企业，既是国家级高新技术企业，也是一家福利型企业，超1/4员工是残疾人。年过五旬、多年前因左眼受伤致残的老袁正忙着拉货、入库，他对这份工作很满意：“每月到手工资近5000元，包吃住、有五险。”
近几年，随着生产自动化水平不断提高，该公司部分岗位劳动强度、难度均有所下降。“重庆税务部门和区残联了解这一情况后，向我们详细讲解了民政福利企业的相关优惠政策，鼓励我们多安置残疾人就业。2021年，公司就享受安置残疾人就业增值税即征即退69.9万元，残疾人工资加计扣除所得税优惠30.5万元。此外还有社保费减免、稳岗补贴等，让企业能提供更多就业岗位、创造更多社会效益。”厚元汽配创始人吴志刚说。
过去一年，不少像厚元汽配这样的制造业企业从增值税、所得税、社保费等一系列减税降费政策中受益。
为制造业中小微企业办理缓缴税费2162亿元；为煤电和供热企业办理“减、退、缓”税271亿元；为3.1万户制造业企业办理增值税增量留抵退税1322亿元；新增社保降费1504亿元，减轻企业社保缴费负担，促进就业稳定……税费优惠政策聚焦企业现实诉求，为其纾困解难。
进入2022年，税费优惠力度不减。国家推出1.5万亿元增值税留抵退税举措，重点支持制造业、小微企业等，让企业实实在在受益。
重庆建渝吊装有限公司3月份花费430万元购入了两台吊车，增值税期末留抵税额较大。“按照最新政策，我们可在5月申请一次性退还66万元留抵税款，为企业释放大量流动资金。”公司财务人员黄瑛说。
重庆美沣秦安汽车驱动系统有限公司正研发新的混动系统，面临现金流紧张。“一季度，公司产生了增量留抵税额18.1万元。4月份，我们就能申请这笔退税，让留抵账上的沉积资金‘活’起来。”公司办税人员安爽爽说。
随着新的组合式税费支持政策出台，吴志刚算起减税账：“今年预计可享受企业所得税减免46.5万元；去年四季度有17万余元税费符合缓缴政策，在之前可延期3个月缴纳的基础上再延6个月，今年一、二季度符合缓缴政策的税费也可直接延期6个月；此外还可享受‘六税两费’减半征收约14万元……有了这么多税惠‘红包’，今年公司准备投入350万元搞研发。”
“通过自主创新、创造就业等享受税惠政策，节约的资金再用于添置更新设备、研发新产品，更好地回馈社会——有了‘税动力’，制造业企业的发展进入良性循环。”吴志刚说。
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