上汽复工复产压力测试首台整车下线
2022年04月20日06:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报上海4月19日电 （记者沈文敏）上海汽车集团股份有限公司19日在临港乘用车工厂完成复工复产压力测试下的首台整车下线。
作为上海市首批复工复产企业之一，上汽集团于18日启动压力测试。测试涉及人员保障、供应链保障、物流保障、封闭生产管理和防疫措施等领域，以充分验证复工复产条件。
供应链和物流保障方面，上汽临港基地排摸近400家供应商的产能、库存、原材料等，密切关注下级供应商的人员动态、生产情况，尽可能协助支持其防疫复产工作。同时，对接政府相关部门，争取尽快打通跨省市通行的绿色通道。
《 人民日报 》（ 2022年04月20日 04 版）
(责编：牛镛、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 贸易收支便利化政策推至全国 6项外汇管理举措助力实体经济发展
- 人民网北京4月19日电 （记者杜燕飞）人民银行和外汇局18日发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》（以下简称《通知》），从支持困难主体救助、加强实体经济支持、促进外贸出口发展等三方面提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。 外汇局有关部门负责人表示，在23项政策举措中，外汇局提出了6大服务举措，优化外汇和跨境人民币业务办理，促进外贸出口平稳发展，加大外汇管理对实体经济支持力度，为中小企业带来实实在在的政策红利。…
相关新闻
- 评论
- 关注