本报上海4月19日电 （记者沈文敏）上海汽车集团股份有限公司19日在临港乘用车工厂完成复工复产压力测试下的首台整车下线。

作为上海市首批复工复产企业之一，上汽集团于18日启动压力测试。测试涉及人员保障、供应链保障、物流保障、封闭生产管理和防疫措施等领域，以充分验证复工复产条件。

供应链和物流保障方面，上汽临港基地排摸近400家供应商的产能、库存、原材料等，密切关注下级供应商的人员动态、生产情况，尽可能协助支持其防疫复产工作。同时，对接政府相关部门，争取尽快打通跨省市通行的绿色通道。

《 人民日报 》（ 2022年04月20日 04 版）

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