金观平

原标题：经济平稳增长仍具有利条件

一季度，我国经济总体运行在合理区间，实现平稳开局。但也要看到，经济平稳运行仍面临诸多不确定性和挑战性，尤其是月度边际变化值得关注，消费、投资、进出口、工业产能利用率、服务业增加值等部分指标增速放缓，城镇调查失业率有所上升。

科学看待我国经济，既要察眼前之“形”，更要观长期之“势”。形难免波动，势仍然向好。面对困难和挑战、阻力和变数，既不能遮掩回避、视而不见，也不能惊慌失措、乱了阵脚。要看到，尽管经济运行面临的困难挑战明显增多，但我国发展仍具有诸多有利条件，经济持续恢复发展的良好态势没有改变，支撑高质量发展的主要条件没有改变，经济韧性强、长期向好的基本面没有改变，我国发展仍处于重要战略机遇期，有基础、有信心、有能力保持经济平稳健康可持续发展。

从供给看，我国具有全球最完整、规模最大的工业体系，有强大的生产能力、完善的配套能力。一季度，制造业占比同比提高1.3个百分点，为2016年以来最高值。全国规模以上高技术制造业增加值同比增长14.2%，新动能增长引擎作用继续显现。

从需求看，我国有超大规模内需市场，投资消费需求潜力巨大。消费方面，“三驾马车”中，一季度最终消费支出增长对经济增长贡献率达69.4%，仍是三大需求中贡献最大的。随着疫情得到有效防控、政策效应逐步显现，受到抑制的消费需求将进一步释放。投资方面，高技术产业投资引领作用明显，社会领域投资较快增长，民间投资继续恢复，投资先行指标增势良好。同时，外贸进出口连续7个季度保持同比增长，也为实现全年目标打下了较好基础。

从宏观政策看，今年以来，面对复杂局面，各地区各部门深入贯彻落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，坚持稳字当头、稳中求进，积极出台有利于经济稳定的政策，加大对实体经济支持，加大市场保供稳价。针对近期经济下行压力增大，还将进一步加大宏观政策实施力度，靠前安排，加快节奏。

更要看到，我国有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的显著优势，有中国人民的自强不息精神，有持续快速发展积累的坚实基础，有长期稳定的社会环境，有自信自强的精神力量，这是我们做好一切工作的底气，也是我们做好经济工作的保障。我国经济从来都是在风雨中成长、在磨砺中壮大的，积累了应对重大风险挑战的丰富经验。

要想实现经济社会发展目标，就需要持续付出艰苦努力。作为一个有着14亿人口的大国，每个人出一份力就能汇聚成排山倒海的磅礴伟力。下一步，我们要统筹好疫情防控和经济社会发展，充分调动各方面干事创业的积极性，增强工作主动性创造性前瞻性，坚定信心真抓实干，全力办好自己的事，推动我国经济行稳致远。

(责编：罗知之、陈键)