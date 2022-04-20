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“积极谋划更大力度的政策举措”——国家发展改革委回应当前经济热点问题

2022年04月20日09:04 | 来源：新华网
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原标题：新华全媒+丨“积极谋划更大力度的政策举措”——国家发展改革委回应当前经济热点问题

经济下行压力加大，宏观政策如何发力？国际大宗商品价格明显上涨，影响几何？全球粮食危机担忧加剧，中国如何应对？猪肉价格会大幅上涨吗？19日举行的新闻发布会上，国家发展改革委新闻发言人孟玮作出回应。

加大宏观政策实施力度 靠前发力、适度加力

数据显示，一季度我国国内生产总值同比增长4.8%，比2021年四季度环比增长1.3%。

“面对更为复杂严峻的国内外发展环境，面对经济下行压力加大和一些超预期因素的出现，经济运行保持总体平稳，发展质量效益有所提高，实属不易。”孟玮说。

3月份以来，由于国内疫情多发，特别是有些突发因素超出预期，给经济平稳运行带来更大不确定性和挑战，消费、投资出现较大波动。“疫情对国内需求的影响是阶段性的。随着疫情得到有效管控、政策效应逐步显现，正常经济秩序将快速恢复，经济运行会回归正常轨道。”孟玮说。

孟玮说，下一步将加大宏观政策实施力度，政策举措靠前发力、适度加力，并积极谋划更大力度的政策举措，强化政策协调联动，着力稳定宏观经济大盘。

——着力扩消费促投资。推动出台进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的政策文件，努力稳定当前消费；落实好餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等特困行业纾困扶持措施，鼓励地方加大帮扶力度；扩大重点领域消费，继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新；促进新型消费，挖掘县乡消费潜力，引导金融机构丰富大宗消费金融产品。积极促进有效投资，力争在上半年形成更多实物工作量。

——加大助企纾困力度。有针对性地加大对实体经济和中小微企业的支持力度，强化中小企业减负纾困政策落实督查。在精准落实疫情防控举措的基础上，全力做好物流保通保畅工作。

——坚决守好民生底线。重点是落实落细就业优先政策，支持高校毕业生就业创业，促进农民工外出务工和就近就地就业，鼓励返乡创业带动就业，继续开展大规模职业技能培训，持续提升就业服务质量。切实加强重要民生商品保供稳价，保障好困难群众基本生活。

“我们将密切跟踪研判国内外形势发展变化，针对可能遇到的各种不确定性，制定完善各类应对预案，加强政策储备，及时出台有力措施，确保经济运行在合理区间。”孟玮说。

粮食安全总体有保障

近一段时间，受地缘政治等因素影响，国际大宗商品市场波动加剧、价格明显上涨，对中国带来输入性影响，加大了全国工业生产者出厂价格（PPI）上行的压力。

我国采取一系列措施加强大宗商品保供稳价。3月份，国内PPI同比上涨8.3%，涨幅较上月收窄0.5个百分点，连续5个月回落，与主要发达经济体PPI高位持续攀升形成鲜明对比。“尽管国际输入性因素增加了大宗商品价格走势的不确定性，但随着保供稳价政策效果持续显现，叠加高基数效应，预计年内PPI总体回落态势不会改变。”孟玮说。

她说，下一步将密切跟踪大宗商品市场和价格走势，切实保障市场供应，加快优质产能释放，强化储备和进出口调节。强化市场预期引导，加大市场监管力度，严厉打击囤积居奇、哄抬价格、散布虚假信息等违法违规行为，坚决遏制过度投机炒作。

受地缘政治冲突等因素影响，全球粮食危机担忧加剧。“我国粮食供应较为充足、价格平稳，粮食安全总体有保障。”孟玮说，下一步将稳定粮食生产，在稳口粮、稳玉米的同时，努力扩大大豆生产；精准安排政策性粮食销售；持续抓好粮食收购；强化市场监测预警；加强粮食市场执法监管，有效保障国内粮食市场供应。

近期，海外市场钾肥流通受阻，而国内钾肥需求约有一半依赖进口。孟玮说，将密切监测研判化肥供需及价格形势，切实增强国内化肥生产供应能力，推动停产企业尽快复产、达产；提高化肥及其生产原料运力保障水平；加快农资进店进村入户；继续深入开展农资打假专项行动，促进钾肥等化肥市场供应和价格稳定。

生猪价格大幅上涨可能性不大

今年以来，因生猪产能充裕、需求偏弱，国内生猪价格持续低位运行，已连续8周处于过度下跌一级预警区间。

孟玮说，为有效稳定生猪市场价格，国家发展改革委会同有关部门今年以来累计挂牌四批次收储近16万吨储备；各地也积极开展收储工作。如果后期生猪价格继续低位运行，国家将持续收储并指导地方开展收储，推动价格尽快回归合理区间。

对于下一步生猪价格走势，孟玮说，一方面，国内生猪产能自去年7月份以来逐步下降，今年3月底能繁母猪存栏量为4185万头，处于生猪产能调控绿色区间，加之生猪价格已低位运行较长时间，进一步大幅下跌可能性较小，随着后期消费回暖，生猪价格有望逐步回升至合理区间。另一方面，近年来我国生猪疫病防控能力大大增强，母猪繁育效率有所提升，特别是能繁母猪产能总体合理，后期生猪价格触底反弹后，出现2019年非洲猪瘟时期那样大幅上涨的可能性不大。

(责编：赵竹青、陈键)

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