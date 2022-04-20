原标题：央企首季“开门稳” 改革冲刺“马蹄疾”

累计实现营业收入9万亿元，同比增长15.4%；实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%……4月19日出炉的首季“成绩单”显示，中央企业经济效益稳步增长、运行质量持续改善，为稳定宏观经济大盘作出了重要贡献。

但不容忽视的是，当前中央企业经济运行也面临较大下行压力。国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在当日的一季度央企经济运行情况新闻发布会上表示，下一步将加大稳增长和防风险力度，国企改革三年行动也要狠抓收官，持续推进重点领域专业化整合，并开展提高央企控股上市公司质量专项行动。

首季运行良好“稳大盘”

“从‘两利四率’的指标看，一季度较好实现‘两增一控三提高’目标，为实现全年经济运行目标奠定良好基础。”彭华岗说。

“两利”增，经济效益稳步增长。一季度中央企业累计实现净利润4723.3亿元，同比增长13.7%，近六成企业净利润实现两位数增长；累计实现利润总额6179.3亿元，同比增长14.6%。其中，中央工业企业净利润同比增长23.7%，高于中央企业整体增速10个百分点。

“四率”优，运行质量持续改善。一季度中央企业研发经费投入1514.2亿元，同比增长18.9%，研发经费投入强度同比提高0.05个百分点；营业收入利润率6.8%，与去年同期持平，总体保持在较高水平；年化全员劳动生产率72.7万元/人，同比增长13%；3月末中央企业整体资产负债率65%，控制在年初确定目标内。

彭华岗表示，中央企业一季度在经济运行取得较好成绩的同时，为稳定宏观经济大盘作出了重要贡献。

从一系列数据可见一斑：一季度中央企业原油产量同比增长4.2%，国内天然气产量同比增长6.5%，发售电量分别同比增长3.6%、6.1%，原煤产量同比增长8.7%。一大批重点工程、重点项目落实落地，拉动完成固定资产投资（不含房地产）5194亿元。

中央企业“稳大盘”也体现在对中小企业的帮扶和支持上。彭华岗介绍说，中央企业通过基础支撑、需求牵引、生态合作、资金支持等方式，积极构建大中小企业相互依存、相互促进的企业发展生态。

一系列纾困举措正在推进：加大督促指导力度，做好房租减免；提高中小企业供应商采用比例；建立中央企业防范拖欠长效机制，保持中小企业、民营企业无分歧欠款的“动态清零”；对上下游中小企业因疫情导致履约困难的，根据国家相关政策，在可接受范围内通过协商变更合同条款；指导中央企业通过产业基金、投资合作等方式，围绕主业积极支持产业链供应链上下游中小企业发展……

稳增长防风险将加码

“中央企业一季度整体生产经营形势比较稳健，但是受俄乌冲突、疫情演变等外部因素影响，中央企业经济运行也面临较大下行压力，存在着很多困难和挑战。”彭华岗坦言。

据介绍，3月份中央企业营业收入和净利润当月同比增速出现下滑，发售电量、成品油销售量等先行指标增速也有所下降。从企业的情况看，行业企业效益出现较大分化，电力企业的煤电业务受煤价高企影响持续亏损，航空运输企业受疫情和航油成本上涨影响亏损进一步扩大。另外，受大宗商品价格上涨、供应链不畅、订单下降等因素影响，汽车、轨道交通、旅游、商贸等行业生产经营出现一定困难。

彭华岗表示，为实现全年目标任务，国资委和中央企业将以更大力度扎扎实实抓好稳增长和防风险这两大工作。

聚焦重要领域、重大项目、改善民生、前沿技术研发加大投入，提供高质量有效供给；止住“出血点”，消灭亏损源，控制亏损企业数量，减少亏损面和亏损额；加大与中小企业合作力度，加强供需对接和行业互助……各项稳增长措施将落实落地、不断加力，做到强供给增效、降成本增效、拓市场增效、治亏损增效、优协同增效。

就防风险而言，重点是做到把牢债务风险、合规经营风险、金融风险、安全生产风险。彭华岗强调，要持续强化资产负债率红线约束，推动高负债企业负债率尽快回归合理水平，提前做好到期债券兑付安排，确保中央企业债务风险可控在控。

改革三年行动冲刺收官

在抓好稳增长、防风险的同时，国企改革三年行动将狠抓收官，进一步助推中央企业高质量发展。

彭华岗表示，下一步将对部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖等进度滞后的任务加大推动力度，加强集中攻关，务求在第二季度能够解决这个问题。

作为推动国有经济布局优化和结构调整的重要抓手，央企专业化整合将继续推进。据了解，党的十八大以来，已先后完成了25组46家中央企业重组，并且根据国家发展需要，新组建了9家企业，取得了积极成效。以中国稀土集团为例，一季度该公司矿山和冶炼分离产量提升15%以上，实现营业收入、利润总额分别同比大幅增长41%和65.7%。

彭华岗透露，当前部分地方专职外部董事建设、末等调整不胜任退出覆盖不足，下一步将对这些进度滞后的任务加大推动力度，以提升整体资源配置效率为目标、以业务做强做精为重点、以优势企业为主体，持续推动重点领域专业化整合，打造主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出的优势企业。

在国企改革三年行动的方案落实过程当中，提高央企控股上市公司质量也是重点之一。今年，国资委将开展提高央企控股上市公司质量专项行动，推动中央企业统筹未上市和已上市的资源，指导各上市公司明晰战略定位和发展方向，按照积极做优存量、稳步做精增量的要求，同时支持上市公司平台充分利用融资手段和并购功能，助力主业的优强发展。

“支持具备条件的央企控股上市公司引入积极股东完善治理，科学界定上市公司治理相关方的权责，健全具有中国特色的国有控股上市公司治理机制。”彭华岗称。

此外，国资委还将推动加大科技研发投入，统筹运用上市公司股权激励以及科技型企业股权和分红政策，强化央企控股上市公司内生增长和创新发展。 （记者 王璐）

(责编：赵竹青、陈键)