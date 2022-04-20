黄 鑫

原标题：工业新动能持续壮大

今年一季度，规模以上工业增加值同比增长6.5%，高于去年四季度2.6个百分点，呈现逐季回升良好态势，有力支撑了宏观经济良好开局。工业新动能持续壮大，装备制造业发展较好，高技术制造业增长较快，产业升级带动作用明显。

“从经济指标看，一季度工业经济运行呈现四大亮点。”工信部运行监测协调局局长罗俊杰表示，一是工业生产保持平稳，规模以上工业增加值增速逐季回升；二是制造业增加值同比增长超6%，制造业增加值占GDP的比重达28.9%，同比提高1.3个百分点；三是工业出口带动作用持续增强，一季度规模以上工业企业出口交货值同比增长14.4%；四是制造业投资明显回升，一季度制造业投资同比增长15.6%，比去年全年加快2.1个百分点。

工业结构持续优化

一季度，高技术制造业、装备制造业等高附加值产业增加值增速分别比规模以上工业快7.7个、1.6个百分点。新能源汽车、太阳能电池等绿色产品产量分别增长140.8%、24.3%，远高于工业经济平均增速。中国宏观经济研究院产业所工业室主任、研究员付保宗认为，工业结构呈现向高端化、绿色化优化升级的良好态势。

“新兴产业快速增长，工业内生增长动能强劲。”中国电子信息产业发展研究院副院长刘文强分析，从生产看，一季度，规模以上高技术产业增加值同比增长14.2%，领先于规模以上工业7.7个百分点；与前两年同期平均相比，增速回升1.9个百分点。规模以上装备制造业增加值同比增长8.1%，领先于规模以上工业1.6个百分点；从投资看，高技术制造业投资同比增长32.7%。这表明，在内生需求扩张与战略驱动共同作用下，新兴产业发展态势较好，培育壮大新动能的基础更加夯实。

“我们锚定智能制造主攻方向加快数字化改造升级，努力提升工业绿色低碳发展水平。同时，组织先进制造业集群竞赛，新公布一批国家新型工业化产业示范基地，引导支持新型显示、能源电子、智能网联汽车等新兴产业发展，产业发展新动能不断增强。”罗俊杰说。

在产业数字化转型方面，我国深入实施制造业数字化转型行动计划，启动2022年工业互联网创新发展工程。一季度，工业互联网标识解析体系国际根节点、国家工业互联网大数据中心等75个项目建成投入运行，全国“5G+工业互联网”在建项目总数达到2400个。

在工业绿色低碳转型方面，我国实施了工业资源综合利用实施方案和环保装备制造业高质量发展行动计划（2022—2025年），支持重点高耗能行业企业绿色化技术改造。

助企政策精准发力

当前，市场主体尤其是中小企业生产经营困难加大。中国中小企业协会副会长朱玉认为，外部环境不稳定性不确定性因素明显增多，给中小企业发展造成压力，融资难融资贵、应收账款回款难、物流成本偏高等问题凸显。

今年以来，政策惠企、服务助企、环境活企多措并举，中小企业纾困帮扶系列政策有效落实，减税降费、金融信贷、稳岗扩岗等政策措施加快落地，清理拖欠中小企业账款长效工作机制不断健全。

一季度，规模以上中小工业企业增加值同比增长7.8%，高于整体工业1.3个百分点。

罗俊杰表示，工信部将推动落实已出台的助企惠企政策，会同有关部门研究进一步帮扶中小微企业的政策举措。目前，工信部已启动“一起益企”中小企业服务行动，部署各地中小企业主管部门，组织服务进企业、进园区、进集群，为中小企业送政策、送管理、送技术。

同时，鼓励中小企业加快走“专精特新”发展之路。罗俊杰表示，今年计划再培育3000家左右“小巨人”企业，带动培育省级“专精特新”中小企业5万家左右。目前正在完善“小巨人”企业认定标准，计划5月份左右启动第四批“小巨人”企业培育认定工作。

畅通产业链供应链

3月份以来，工业经济出现一些新情况新问题，如产业链供应链出现堵点卡点、大宗原材料价格高位波动等。如何保障产业链供应链稳定畅通？罗俊杰表示，要多措并举打通产业链供应链堵点，完善重点产业链供应链“白名单”制度，建立汽车、集成电路、消费电子、装备制造、农用物资、食品、医药等涉及国计民生的重点产业链龙头企业日调度机制，发挥产业链供应链畅通协调平台的作用，保障重点企业稳定生产和重点产业链运转顺畅。“一企一策”“一园一策”积极稳妥有序推进重点企业复工复产，及时协调解决企业物流运输中的问题诉求，努力做到“原料运得进、产品运得出”。

同时，不断增强产业链供应链韧性。通过加强原材料、关键零部件等供给保障，加快关键核心技术攻关突破，着力提升产业链供应链稳定性。深入实施汽车芯片攻坚行动，建立大宗原材料“红黄蓝”供应预警机制，加大化肥保供力度，协调解决物流受阻、零部件供应中断等问题。加快基础和关键领域技术攻关，聚焦工业母机、5G、新一代信息技术、生物医药和高端医疗装备等重点产业链，“点链结合”组织遴选一批产业基础领域攻关项目，推进补链强链。

刘文强建议，统筹疫情防控和经济社会发展，推动建立工业物流专用通道跨省协调机制，加快推广使用统一互认的通行证，保障企业必要的生产物资便捷通行。尽快统一各地“健康码”管理部门，实现各地相关部门的数据共享与信息联动，保障人员有序流动，为工业稳定发展提供物流保障。

(责编：罗知之、陈键)