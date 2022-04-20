新华社记者李恒、顾天成、温竞华

原标题：破堵点、保畅通、稳春耕——国务院联防联控机制回应防疫焦点问题

3月以来，我国疫情多点散发，波及多个省份。如何解决物流畅通、春耕春管遇到的堵点问题？针对老百姓的“急难愁盼”，国务院联防联控机制19日举行新闻发布会，回应公众重点关切。

疫情防控态势企稳 尽早实现社会面清零

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有介绍，3月1日至4月18日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告本土感染者497214例，波及除西藏自治区以外的所有省份。

4月18日，在长春市一处核酸检测点，居民接受核酸检测采样。新华社记者 张建 摄

“近一段时间，全国疫情形势呈现逐渐企稳态势，但地区之间交叉输入影响明显，各地动态清零的任务艰巨。”吴良有说，河北、江苏、浙江、安徽、广东、福建、辽宁等省份疫情总体趋于平稳；吉林省吉林市疫情持续好转，长春市疫情呈现下降态势；上海市近日疫情仍处于高位，社区传播风险较高，防控形势依然严峻。

世界卫生组织宣布，新冠大流行继续构成国际关注的公共卫生事件。国家卫生健康委新闻发言人米锋表示，要继续坚持科学精准、动态清零不犹豫、不动摇，抓实抓细疫情防控各项举措，尽早实现社会面清零目标。

“动态清零不追求零感染。”中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友介绍，动态清零与零感染有着本质区别。动态清零是对发生的新冠疫情，发现一起、扑灭一起，既不让新冠病毒在疫情发生地流行，也防止病毒传播扩散到其他区域。对于每一起发生的疫情，都要求在较短时间内将其控制。

打通堵点 把保通保畅放在重要位置

由于近期全国本土聚集性疫情点多、面广、频发，部分地区疫情防控影响到交通通行，出现了车辆滞留、物流不畅等问题。国务院联防联控机制10日印发通知，要求切实做好货运物流保通保畅工作；国务院18日召开会议，决定成立国务院物流保障工作机制……

“始终把保通保畅放在全局工作的重要位置。”交通运输部公路局局长吴春耕表示，交通运输部将围绕实现民生托底、货运畅通、产业循环着力抓好工作，包括加快推广使用全国统一互认通行证、加快筹备设置和用好物流中转场地、强化监测预警等。

4月18日，在西宁市城西区宁食新心乐连锁超市海湖店，市民选购蔬菜。新华社记者 范培珅 摄

国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示，在疫情严重地区，依托快递园区等设施设立分拨场地，切实保障邮政、快递车辆通行，对遭遇突发性、临时性和紧迫性基本生活困难的干线运输司机和快递员，要及时采取措施，帮助渡过难关。

针对当前部分地区“买菜难、买菜贵”问题，农业农村部农村合作经济指导司副司长毛德智说，全国“菜篮子”产品生产总量可以满足群众消费需求。有关部门将督促各地把粮油蔬果等农产品纳入常态化疫情防控重点保障物资范围，对重点物资运输车辆优先发放全国统一的通行证。对司乘人员通信行程卡绿色带*号且跨省份进出涉疫地区的农产品运输车辆，在持有通行证并符合防疫要求的情况下，不随意限制通行或擅自劝返。

越是疫情面前 越要稳住粮食生产

当前正值春耕春管大忙时节，粮食播种事关国计民生。毛德智表示，当前春耕春管已经全面展开，总体进展较顺利。目前，全国春播粮食已超过意向面积的两成，进度同比快1.2个百分点。

越是疫情面前，越要稳住基本盘，越要稳住粮食生产。针对近期疫情给农民下田、农资下摆、农机上路和外出农民返乡务农带来的一些影响，农业农村部正点对点解决农民群众和市场主体实际困难。

4月12日，江西省九江市都昌县蔡岭镇杨湾村农民驾驶农机在田间劳作。新华社发（傅建斌 摄）

农业农村部近期已部署抓好春耕生产、维护畜牧业正常产销秩序等方面工作，并开通热线电话和网上留言平台。“大家可以登录农业农村部网站首页查看相关信息，通过电话或网上留言反映遇到的困难和问题。农业农村部将会同有关部门和地方及时核查，共同推动解决。”毛德智说。

下一步，农业农村部将会同相关部门，继续坚持分级分类、精准防控，切实打通堵点卡点，维护农业生产和人员物资流通秩序。同时，严防“一刀切”“简单化”和“层层加码”，严禁擅自设卡拦截、随意断路封村。

其中，发生疫情的管控区，合理安排农业生产，允许农民错时错峰下田，从家到农田、从农田到家“两点一线式”作业。发生疫情的封控区，组织农户之间搞好助耕助种，依托社会化服务主体开展托管服务，帮助无法出村下地的农户种足种满、种在适播期。

(责编：赵竹青、陈键)