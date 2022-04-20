原标题：人才工程助力乡村振兴 绿色产业带动农民增收

党的十八大以来，位于四川眉山市的青神县深入践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，良好的生态环境造就了丰富的萤火虫观赏资源。当地以“竹”为媒，因地制宜，突出人才引进，通过打造萤火虫经济、发展特色竹产业等，走出了一条绿色发展新路子。

发展萤火虫经济 生态致富双赢

从每年的3月下旬开始，四川省眉山市的青神县就迎来了萤火虫的最佳观赏时期。这段时间，在做好疫情防控的前提下，当地多个观萤点也陆续迎来各地游客，人们置身于美丽的乡间山林，尽情欣赏漫山的流萤飞舞，如梦如幻。

“没有想到在春天开花的季节，能看到这么美的萤火虫，像童话世界一样。”来自福建的游客孙秋爽说道。

“真的太美了！”来自成都的聂洪强也有同样感受，“看萤火虫，觉得应该是很遥远的一件事，但是在青神看到了，因为有了好的生态，才会让大自然里更多的生物生存。”

正如游客们的体验一样，良好的生态带来了乡村发展更多的可能，“绿水青山就是金山银山”的发展理念在青神这里实践了。

萤火虫是一类可视化的生态指示物，存活条件十分苛刻，对空气和水质的要求极高，而青神良好的生态环境极大地满足了萤火虫的存活条件。为了更科学地保护萤火虫，2020年，当地聘请了我国第一个萤火虫博士、萤火虫研究保护方面的专家华中农业大学教授付新华及其团队入驻青神，全方位开展可持续的萤火虫保护与研究。

付新华教授介绍： “我们团队10多个人来到青神县之后，首先为当地培训了20多个护萤员。其次我们在当地发现了47处萤火虫栖息地，其中有10多处萤火虫数量非常多，同时也发现了10种萤火虫，其中三种为珍稀的物种。”

付新华教授及其团队的到来，在践行“绿水青山就是金山银山”的生态保护和经济可持续发展的理念中，为青神开辟了萤火虫经济新的思路，促进当地发展。

高层次人才的引进，让轻舞流萤点燃了乡村“夜经济”，2021年，青神首届萤火虫节就吸引游客9万多人，创收9000多万。这也让当地看到了发展前景，这段时间，在青神县萤火虫的主要观景点瑞峰镇天池村，村民们正在忙着栽种竹子。

天池村党支部书记方国军说：“我们通过种竹，生态变好了，萤火虫也变多了，萤火虫经济也给我们带来了很好的经济效益。今年我们计划新增竹林面积1000亩，利用这样的荒山荒坡，进行土地的改良来种竹，增加老百姓的经济收入。”

为了留下萤火虫而保护环境，这是看得见的生态效益，以保护萤火虫为支点，推动生态修复和乡村振兴，这是摸得着的经济效益。然而前些年，情况却并不是这样的。

“以前我们以种巨桉树为主，巨桉树对我们的土壤有一定的破坏作用，也没有很好地保护好我们的生态，老百姓收入比较低，也很纠结不知道该怎么办。”方国军谈及之前村里的发展。

党的十八大以来，青神坚持厚植绿色生态本底，让生态绿色画卷焕发出无穷的生命力。2008年，天池村也抓住机遇，开展“退巨桉种绿竹”行动，用绿竹代替效益低下的巨桉树，当地也逐渐因萤火虫和美丽生态收获红利，每年竹种植规模以30%的速度递增。如今，竹产业、竹旅游等已成为农民致富增收的主导产业。全村在竹产业上人均增收6000多元。

天池村村民吴勤谈道： “日子一年比一年好，收入从原来的一两万变成现在的十多万，生态就是我们最大的财富，我们过上了城里人向往的乡村生活，真的很巴适。”

汇聚人才资源 助力竹产业发展

赏萤护萤的故事，不仅关乎萤火虫，也是“绿水青山就是金山银山”的生动案例。在青神，竹子不仅带来了萤火虫，广大农民还用它编出了美好生活。最近，位于青神县的这家专业从事竹编的公司正在组织员工们抓紧生产一批大熊猫平面竹编产品，国家级非遗项目青神竹编国家级代表性传承人陈云华一边指导大家做好编织，一边认真检查着每件作品的各项细节。

“大熊猫是中国的国宝，很受各国人民的喜爱，特别是东南亚一带一路沿线国家。今年订货量特别大，一下就给我们定了5000多份，我们的工人加班加点的编织，要在5月份左右全部把货交完。”陈云华告诉记者。

虽然竹编早已是当地生产生活的一项重要技能，但青神竹编真正带动群众增收致富却是近些年的事。

陈云华说：“竹子不但给我们青神带来了竹里萤光萤火虫，而且也为我们青神的竹编带来了极好的发展机遇。它是一个很好的原材料，这几年政府给我们栽了大片的竹林，非常有利于我们的竹产业，竹编的运用。”

从2012年起，青神还推出“竹编基础技能人才千人培训计划”，开启现代劳务培训新品牌。并充分发挥国家级、省级专业技能人才优势，开设瓷胎竹编、竹家具制作、平面竹编等培训内容，这些年来，仅县一级组织的竹编培训班就有500多期，培训人才2.5万多人次。

当地从事竹编的村民郑霞坦言：“现在政府每年给我们举办很多期免费的竹编培训，陈大师每年也会定期给我们进行竹编指导，这样就让我们掌握了很多竹编技能和技巧。我们通过编织竹编，每年都有六七万块钱的收入，这样我们就可以不用外出打工，在自己的家门口就有一份稳定的工作和收入。”

做“竹”文章，建设开放发展的国际竹艺名城，这些年，青神竹工业也在向科技、低碳方向强势转型，近年来当地先后拒绝高污染企业数量13户，淘汰落后产能企业3户，引进绿色企业26家，其中包括竹产业1家。

四川环龙新材料有限公司，青神县最大的竹本色纸生产企业，生产车间内，每天有将近150万包竹本色纸发往全国各地。作为以低碳环保生产为特色的企业，公司这几年通过与芬兰国家技术中心、国际竹藤中心等科研机构和学院合作，柔性引进高端人才，从竹种选育竹林碳汇开始，挖掘竹纤维的更大价值、开发出更多的替塑和替木产品。

该公司的生产运营总经理刘玮哲介绍， 自2014年“斑布”纸诞生以来，公司累计使用竹材300万吨，助农增收18.6亿元，实现销售100亿元，引领3亿人次绿色低碳消费。

人才的开放共享，合作共赢，让青神搭上成渝地区双城经济圈高速发展的快车。2021年，青神新出台《柔性引才实施办法》，创新提出短期聘用、项目合作、工作站点、人才飞地等支持措施。目前，青神有45家规模企业加入人才机构，并在眉山全市率先自主创办人才学院，常态化、市场化为本地企业引育人才。通过人才引进，坚持绿色发展，2021年，青神县成功创建国家生态文明建设示范区。

“‘绿水青山就是金山银山’，2021年青神县竹产业产值达到60亿元，用占全省0.5%的竹林面积实现了全省7%的竹产业产值，带动1.5万人从事竹产业，人均从竹产业上增收3500元以上。”青神县竹编产业园区管委会主任林莉说。（朱兴建 黄鹂 李朕 眉山台 林国强 余文 王清）

(责编：赵竹青、陈键)