原标题：连点串线成片!我国探索传统村落长效保护利用机制

新华社北京4月19日电（记者王优玲）记者19日从住房和城乡建设部获悉，北京市门头沟区等40个县（市、区）入围2022年传统村落集中连片保护利用示范县名单。中央财政将给予总额为23亿元的补助资金，分两年拨付，并要求地方多渠道吸引社会资本投入，形成长效保护利用机制。

住房和城乡建设部村镇建设司一级巡视员董红梅说，2022年是中国传统村落保护名录制度建立十周年。目前，6819个传统村落列入国家保护名录，7060个村落列入省级保护名录，形成了世界上规模最大、内容和价值最丰富、保护最完整、活态传承的农耕文明遗产保护群。

住房和城乡建设部、财政部近日发布《关于做好2022年传统村落集中连片保护利用示范工作的通知》，要求各示范县编制并印发县域传统村落集中连片保护利用规划。以传统村落为节点，因地制宜连点串线成片确定保护利用实施区域，明确区域内村落的发展定位和发展时序，充分发挥历史文化、自然环境、绿色生态、田园风光等特色资源优势，统筹基础设施、公共服务设施建设和特色产业布局，全面推进乡村振兴，传承发展优秀传统文化。

通知要求，要活化、利用好传统建筑，结合村民实际需求提出传统民居宜居性改造工作措施和技术路线等，实现生活设施便利化、现代化。要推进传统村落保护利用数字化建设。要列出示范工作时间表、路线图，估算示范工作投资总额，明确投融资渠道。

通知还要求，各示范县要加强统筹协调，完善政策制度，创新体制机制，整合相关资源，吸引社会资本参与，激发村民参与保护利用的主动性和积极性，不断提升传统村落居住条件和改善村容村貌，增强传统村落生机活力，形成当地传统村落保护利用经验和模式，确保取得预期成效。

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