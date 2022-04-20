人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

知网知否？作者授权应当有

佘颖
2022年04月20日09:07 | 来源：中国经济网
小字号

原标题：知网知否？作者授权应当有

知网近日备受关注，不仅因为公众怀疑它“薅作者羊毛，织自己棉袄”，还在于社会普遍认为知识产权的应有之义是用保护推动创新。应鼓励授权方面的有益探索，避免有人借保护知识产权之名阻碍创新。

近日，有媒体爆出中科院因为无法承受高达上千万元的订购费用，不得已将停用中国知网数据库。中国知网再一次陷入争议。

价格贵，只反映了中国知网的一面。公众对中国知网的商业模式还有不少质疑，其中有这样两点：期刊能代表作者本人授权吗？用作者的论文卖高价，不仅不给作者钱，作者使用时还要交不少钱，合理吗？

第一个问题已经有了答案。中国裁判文书网近日公开了一份终审判决：作者卢某将自己的作品著作权独家授权给了世纪超星公司，但中国知网认为自己已取得刊发该文章的期刊社授权，遂通过手机知网提供涉案文章的阅读、下载服务，世纪超星继而起诉维权。公开数据显示，中国知网因著作权权属纠纷案由被起诉上千起，其中绝大多数争议由类似操作引起。2021年12月，北京互联网法院做出终审判决，认定中国知网的使用不符合网络转载法定许可和期刊转载法定许可，属于侵权行为。

进一步查询可知，至少在2021年6月，北京知识产权法院已在类似案件中做出了几乎相同的终审判决，并指出中国知网仅与期刊社约定取得作者授权，但该条款系双方自行约定，不能约束作者。中国知网如果想要收录相关文章，应当获得著作权人的许可。

可见，法律态度鲜明地站在著作权人这一方，著作权人可以理直气壮地要求中国知网先取得自己的授权。判决生效已有不短时日，中国知网及其他数据库开发者不应揣着明白装糊涂，需抓紧调整授权模式，做到合法授权、合法使用。

关于低买高卖的争议，有人认为中国知网利润率超过50%是暴利，但高利润并不违法。如果中国知网只是一家普通的营利机构，社会可以呼吁它展现道德和情怀，但不能阻止它追求利润最大化。企查查数据显示，运营中国知网的《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司由清华控股有限公司100%持股，清华控股有限公司又由清华大学100%持股。中国知网作为重要的知识基础设施，是不是应当考虑将其部分纳入公益服务范畴，实施合理的监管措施和价格指导呢？

还有一种新的解决方案。科研人员大多在乎学术影响力，对版权收益不那么看重。过去，这种心理往往被某些企业用来“赚差价”，现在则成为一种被称为“金色开放”模式的基础。所谓“金色开放”，是指由作者支付文章处理费，换取期刊将文章免费开放。国际信息巨头爱思唯尔旗下的金色开放获取期刊已超600种。2021年1月起，全球知名的《自然》系列期刊也宣布提供金色开放形式发表。虽然费用不低，但可显著增加文章的阅读量和引用量，也有利于共享科研创新成果。

马上就是“4·26世界知识产权日”了。知网正是知识产权保护土壤上开出的花朵。知网备受关注，不仅因为公众怀疑它“薅作者羊毛，织自己棉袄”，还在于社会普遍认为知识产权的应有之义是用保护推动创新。音乐领域的独家授权已被打破，改变了部分互联网平台的垄断模式，有利于营造互联网开放生态。在其他领域，也应鼓励授权方面的有益探索，避免有人借保护知识产权之名阻碍创新。

(责编：罗知之、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
贸易收支便利化政策推至全国 6项外汇管理举措助力实体经济发展
　　人民网北京4月19日电 （记者杜燕飞）人民银行和外汇局18日发布《关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知》（以下简称《通知》），从支持困难主体救助、加强实体经济支持、促进外贸出口发展等三方面提出加强金融服务、加大支持实体经济力度的23条政策举措。 外汇局有关部门负责人表示，在23项政策举措中，外汇局提出了6大服务举措，优化外汇和跨境人民币业务办理，促进外贸出口平稳发展，加大外汇管理对实体经济支持力度，为中小企业带来实实在在的政策红利。…
“京医通即将停运”事件背后 这些问题值得关注
　　人民网北京4月19日电 （王绍绍）18日，一则关于“京医通即将停运”的文件在网上流传。19日，北京市卫健委对此表示，北京市卫健委和北京市医院管理中心前期已关注到此事并指导当事方积极解决纠纷。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部