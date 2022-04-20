涂永红

原标题：加强金融创新助力大宗消费

金融在刺激居民消费特别是推动居民进行汽车、家电等大宗消费方面需积极作为，充分发挥加速器作用。应引导更多资金支持消费信贷；改革信贷制度，将灵活就业者纳入消费信贷客户范畴；构建更加科学的消费信贷风险评估模型，加强金融软硬件基础设施建设，营造金融促进居民消费的良好环境。

2021年我国贸易高速增长，创下了6764亿美元贸易顺差的历史纪录，贡献了4%的GDP。然而，当前国际形势更趋复杂严峻，国内发展面临新挑战，经济下行压力进一步加大。俄乌冲突导致原油、粮食等大宗商品价格大幅上涨，世界银行预测2022年全球经济因战争影响总量至少下降1个百分点。在出口拉动力减弱的情况下，要实现今年全国两会制定的经济总量增长5.5%左右的目标，我国必须下大力气增加内需，让投资和消费这“两驾马车”提供更大的动力。有鉴于此，日前召开的国务院常务会议部署了一系列促进消费的政策举措。

金融具有引导资源流向特定领域、跨期配置资产、分散风险的强大功能，在刺激居民消费特别是推动居民进行汽车、家电等大宗消费方面需积极作为，充分发挥加速器作用。

首先，应改变观念，高度重视个人消费信贷。2021年消费对我国经济增长的贡献率达到65.4%，而个人和家庭是消费的主体。从人的生命周期看，消费曲线和收入曲线很少交叉，二者大多数时候是不一致的。通常年轻和年老时都入不敷出，中年时收支相抵有盈余。要满足年轻人对住房、购车、家电等美好生活的需求，以及老年人对高质量养老生活的需求，金融机构应提供更多个性化的产品和服务，运用个人贷款、理财来实现收支跨期平衡。金融机构应该调整信贷政策，适当提高消费贷款的规模和比例，将考核激励向个人消费业务倾斜，引导更多资金支持消费信贷。

其次，应改革信贷制度，将灵活就业者纳入消费信贷客户范畴。目前我国大约有2亿灵活就业者，个体经营、非全日制以及新就业形态已成为劳动者就业增收的重要途径，规模庞大的灵活就业者成为消费市场一支重要力量。传统的消费信贷制度设置了较高的门槛，通常要求有固定的职业、固定的工作和固定的收入，大宗消费往往要求住房抵押，将灵活就业者排除在消费信贷之外。商业银行应顺应我国就业市场发展变化，修订信贷管理制度，根据灵活就业者的特征，提供针对性的消费信贷产品，扩大消费金融的客户范围，为促进居民大宗消费开辟新路径。

再次，强化金融科技赋能，完善风险管理机制和消费金融产品。相较于企业，个人的信用风险较大。这就要求金融机构在创新机制和产品促进消费的同时，必须加大金融科技的赋能作用，做好风险管理工作。只有保证自身健康可持续发展，才能更好地实现金融功能。在开展消费信贷时，不能简单依靠住房抵押来控制风险，要综合考虑财务、非财务因素，放宽有固定职业、固定居所、固定收入等信贷条件，构建更加科学的消费信贷风险评估模型，在风险可控的前提下扩大消费信贷规模。

最后，进一步完善大宗消费的金融基础设施建设，加强金融消费者保护。发挥金融功能支持居民大宗消费，既是实现共同富裕的金融作为，又是普惠金融的重要落脚点。居民大宗消费具有涉及面广、单笔业务金额小、拉动产业链条长、数据丰富等特点，需要加强支付清算、数据管理、技术系统等金融硬件基础设施建设，以及金融伦理、金融标准等软件基础设施建设，更好保护金融消费者的权益，营造金融促进居民消费的良好环境。

（作者系中国人民大学长江经济带研究院院长，财金学院教授）

(责编：罗知之、陈键)