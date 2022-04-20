亢 舒

原标题：发挥稳楼市在稳大盘中作用

应该采取有力措施保持房地产市场平稳运行，满足刚需和合理的改善性需求，促进房地产业良性循环和健康发展，努力稳地价、稳房价、稳预期。房地产预期稳则市场稳，稳定的预期对市场的恢复至关重要。

一段时间以来，房地产市场出现下行态势。当前，在把稳增长放在更加突出位置的背景下，应进一步发挥好稳楼市在稳定宏观经济大盘中的作用。应该采取有力措施保持房地产市场平稳运行，满足刚需和合理的改善性需求，促进房地产业良性循环和健康发展，努力稳地价、稳房价、稳预期。

房地产业在带动经济增长，稳定宏观经济基本盘方面的作用明显。数据显示，2021年，房地产业增加值7.76万亿元，建筑业增加值8万亿元，合计占GDP的14%左右。2021年房地产业增加值比上年增长5.2%，拉动整体经济增长0.4个百分点。房地产业是支柱产业，规模大、链条长、牵涉面广，在全社会固定资产投资、地方财政收入、金融机构贷款总额中都占有相当高的份额，对上下游相关产业带动效应强，对投资和消费影响大，对经济金融稳定和风险防控具有系统性影响。

房地产市场下行趋势客观存在。国家统计局4月18日公布的数据显示，今年一季度，房地产开发投资同比增长0.7%，商品房销售面积同比下降13.8%，商品房销售额同比下降22.7%。尽管房地产开发投资表现同比正增长，却依然创下了近20个月以来的增速新低。分地区看，东部地区和东北地区销售额和销售面积下降更为明显。1月份至3月份，东部地区和东北地区销售面积分别同比下降20.9%和28.8%，销售额分别同比下降27.7%和33.9%。

房地产市场循环遇到一定阻力。众多城市房地产市场较为低迷，购房者观望情绪浓厚。受到疫情影响，一些群体可能面临收入下降。他们或是将购房计划搁置，即便选择购房也会在“加杠杆”使用房贷时更加谨慎，避免将来还款困难。住房销售处于低位自然影响房企回款，回款不畅、资金欠缺则可能影响企业在施工和土地市场上的投入。房地产从销售到融资再到拿地的整体链条受阻，循环不畅，是行业面临的突出问题。

当前，有必要采取积极措施畅通房地产市场循环，让房地产市场尽快恢复，重回平稳运行轨道。房地产预期稳则市场稳，稳定的预期对市场的恢复至关重要。只有对未来市场有平稳的预期，刚需和改善性需求的购房者才敢入市，只有销售上去了，房地产市场的循环方能畅通。

稳定的市场预期从何而来？出台利好市场恢复的政策必不可少。今年以来，已经有超过70个城市因城施策调整房地产调控举措，为市场企稳回升创造了宽松的政策环境。同时，金融环境的优化正在为供需两端提供支撑。央行降准尽管不是针对房地产行业，但合理资金需求有望得到更好支持，对于化解企业资金压力，稳定购房者对房地产和整个宏观经济预期都将有积极作用。3月份以来，由于市场需求减弱，全国已经有100多个城市的银行自主下调了房贷利率，幅度在20个到60个基点不等，这有利于缓解购房者资金压力。4月18日，央行、外汇管理局出台23条金融服务举措，其中提出将因城施策，合理确定商业性个人住房贷款的最低首付款比例、最低贷款利率要求；同时将支持房地产开发企业、建筑企业合理融资需求。

房地产市场已经呈现出一些积极因素。3月份70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比下降的城市均有所减少，特别是二手住宅价格环比下降的城市减少了12个。随着多地适度放开限购限售，降低公积金使用门槛，加快购房贷款审批等，部分城市的住房需求有所释放，销售面积降幅有所收窄。

政策持续发力，市场企稳的大势不会改变。但多重因素叠加，市场修复过程可能会有所延长，政策效果或逐步显现。不过，随着积极满足合理住房需求，全国商品房销售下行的态势可能得到缓解。长租房市场不断完善，保障房建设加快推进，房地产市场有望逐步趋稳。

需要强调的是，促进房地产市场企稳恢复不是鼓励房价过快上涨，不能支持炒作房价。房地产市场已经告别过快上涨阶段进入平稳健康发展通道，“房住不炒”的底线不会突破。

(责编：罗知之、陈键)