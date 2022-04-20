李华林

原标题：证券业财富管理转型成效初显

近期，券商2021年年报正密集披露。整体来看，2021年，证券业业绩保持稳健增长，头部券商表现优异，多家公司业绩再度攀高。

2021年，中信证券实现营业收入765.24亿元，同比增长40.71%；归属于母公司股东的净利润231亿元，同比增长55.01%；无论是在投行业务还是资管规模上，中信证券仍然保持市场第一的位置。国泰君安全年实现营业收入428亿元，同比增长22%；归母净利润150亿元，同比增长35%。

此外，银河证券、海通证券、广发证券、中金公司等券商营收都在300亿元以上。还有部分中型券商展现出较强的增长动力，例如，中原证券2021年营业收入约44.21亿元，同比增加42.46%；归属于上市公司股东的净利润约5.13亿元，同比增加392.04%。

“2021年，证券行业业绩稳步增长，业务结构持续优化，资本实力不断增强。”东吴证券分析师李晗玥表示，资本市场改革持续深化，改革红利得到进一步释放，为证券行业高质量发展提供了机遇。一方面，北交所成立、注册制改革稳步推进、多层次资本市场体系完善，市场直接融资能力不断强化；另一方面，增量资金入市，市场活跃度进一步提升。

记者梳理发现，随着证券行业持续推进财富管理转型，财富管理业务正成为券商发展新赛道，多家券商在财报中提及，财富管理业务提振业绩效应明显。

华泰证券年报显示，2021年公司财富管理业务收入162.87亿元，在总营收中占比42.97%，同比增长3.28%，财富管理业务的主要驱动板块来自证券期货期权经纪业务、金融产品销售与基金投资顾问业务、资本中介业务等。“科技赋能下的财富管理与机构服务‘双轮驱动’发展战略，为公司提供了行业破局的强大动力。”华泰证券CEO周易表示。

广发证券在年报中表示，广发证券为近1500万客户提供财富管理服务。2021年，广发证券股票基金成交额21.31万亿元（双边统计），同比增长22.92%；公司代销金融产品保有规模较上年增长17.32%；代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三位。

2021年，银河证券财富管理业务向平台化、科技化、专业化深入转型，产品代销收入快速增长，品牌业务影响力持续扩大，机构业务一体化服务更趋协调，代销金融产品收入9.15亿元，同比大增120.33%，位居行业第四位。

证券业财富管理转型成效初显，居民财富入市是一大助力。中证协发布的数据显示，截至2021年末，证券行业为客户开立A股资金账户数为2.98亿个，同比增加14.89%，客户交易结算资金期末余额（含信用交易资金）1.90万亿元，较上年末增加14.66%，券商财富管理业务迎来不断扩大的客户量。

“在资本市场生态变革环境下，财富管理、机构业务将是券商中长期优质赛道。”中国银河证券分析师武平平表示，首先，我国经济转向高质量发展阶段，居民财富快速积累，可投资资产规模快速提升，资产配置从实物资产加快向金融资产转变，权益资产配置需求提升。其次，监管引导机构投资者入市，投资者结构优化，专业机构投资者规模及占比提升，深化机构投资者服务是券商打造核心竞争力的着力点。

展望未来业务布局，财富管理转型这条热门赛道仍是券商转型发展的大方向。

银河证券表示，将继续坚持“双轮驱动，协同发展”的业务模式，构建财富管理、投融资、国际业务“三位一体”的业务体系，运用各项战略举措驱动公司不断提升竞争力，实现高质量发展，力争经营业绩稳步前进。

广发证券将科学构建业务结构，精耕细作优势业务，加强资本中介、财富管理等业务发展，形成更加合理、稳定、可持续的收入结构；持续提升变革能力，推进金融科技战略，加强全面风险管理能力，确保公司发展行稳致远。

(责编：罗知之、陈键)