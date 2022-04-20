记者 祝惠春 彭 江

原标题：清华五道口全球金融论坛热议：金融加力服务经济高质量发展

2022年以来，全球疫情、俄乌冲突和全球通胀相叠加，形成了复杂严峻的外部环境，我国金融系统面临哪些风险挑战？金融如何加大服务中国经济高质量发展的力度？2022清华五道口全球金融论坛近日在北京举行。本届论坛以“行稳致远，金融助力高质量发展”为主题，与会嘉宾就金融市场关注的热点话题展开讨论。

加大服务实体经济能力

中央经济工作会议指出，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击和预期转弱三重压力。从今年一季度宏观经济运行情况来看，这个态势还在延续，同时疫情和经济增长方面还出现了一些需要关注的新情况、新变化。

中央财办副主任、财政部副部长廖岷表示，各项措施目前都在按照提前发力、精准施策的要求全力推进，更多政策组合也在研究和储备之中。当前要着力减少和避免出台具有明显收缩效应的政策措施，遵循经济规律，更多采用在线整改和在线回复的做法，更大力度地保护市场主体，保就业、保民生。

廖岷表示，每一次经济转型都需要金融业的推动。中国经济的技术革新和高质量发展呼唤金融系统的改革创新，建议金融业聚焦三方面发力：不断通过金融创新和规范经营助力中国经济实现技术、产业、资金三者之间的良性循环；帮助市场主体更高水平、更安全地利用国内国际两个市场，发挥比较竞争优势，按照国际规则更好地融入全球经济；适应中国经济从投资与出口拉动向消费和技术驱动的深刻转型，提供相应的金融产品和服务，优化融资结构、降低融资成本、提高资源配置的效率。同时，金融业自身要始终防控好风险，不断完善现代企业制度和公司治理，提升从业人员的职业操守和专业精神。

清华大学五道口金融学院院长张晓慧认为，在新冠肺炎疫情蔓延以及国内外经济形势越发复杂的当下，坚持“以我为主”的宏观政策，增强政策定力，最大限度地稳预期，对中国经济稳定健康高质量发展尤为重要。我国不仅要做好应对输入性通胀的准备，也要时刻警惕美国对我国经济金融机构实施次级制裁和长臂管辖的风险。

“从历史经验可以总结出，当代经济运行的微观决策之本质是预期。”国家外汇管理局副局长陆磊表示，政策改革要立足于预期管理。以预期管理为核心的前瞻性指引和市场沟通等宏观经济管理“软实力”是金融现代化的重要指标。在当前高水平开放环境下，面对复杂多变的经济金融形势，为防范跨境传染，尤其需要以预期管理为核心构建科学的宏观引导+灵敏的微观响应“两位一体”的经济金融管理体系，由此形成当代经济金融管理的中国智慧、中国方案。

金融市场方面，要提高竞争力和吸收风险的能力。进一步扩大金融市场对外开放，通过改革开放增强金融市场优化升级的内生动力；有效发挥金融在宏观经济中的风险“做市商”作用，发挥金融市场的蓄水池作用，有效对冲、吸收和转化经济运行中积累的风险矛盾，为“六稳”“六保”创造有利的金融环境。在金融管理方面，一是要加快金融稳定法落地实施进程，二是要加快建立符合我国国情的金融稳定保障基金。

助力数字经济成增长新引擎

2001年诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯宾塞表示，未来是一个老龄化的全球经济，增长将取决于生产力的发展。目前最好的机会将是数字化转型。目前有一种急剧增长的全球性创业活动，特别是在数字领域。中国是其中极其重要、突出的一部分。迈克尔·斯宾塞认为，很长一段时间以来中国的增长率都令人瞩目。数字技术一旦被广泛应用，就有可能产生另一种生产力增长。中国在建造、部署、适应和采用这些技术方面有突出表现。

数字经济正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。这对金融发展提出了新要求，带来了新机遇。中国银行党委书记、董事长刘连舸认为，数字经济浪潮正在重构经济金融发展的底层逻辑，数字经济要求提供更加精准高效的金融支持。产业数字化是未来数字经济发展的重中之重，要推动资金和服务前移，促进产业链、资金链和价值链深度融合。我国居民消费生活场景已经高度数字化，金融要把握居民消费行为的新变化，满足客户随时、随地、随需的金融需求。此外，数字经济要求金融业加快数字化转型步伐，也滋生了新风险，带来了新挑战。

为此，刘连舸建议，商业银行要加快数字化转型，打造面向未来的数字化银行。树立“以客户为中心”的数字化转型新思维，在“以客户为中心”的理念驱动下，通过强化数据分析，实现业务赋能和流程再造；银行要由封闭走向开放，将金融服务嵌入教育、医疗、商业、政务等各类场景，实现跨界服务，共享共赢。此外，要打造数字普惠金融发展新模式，完善智能风控系统，构建包括贷前、贷中、贷后等在内的线上一体化风控体系，实现自动获客、批量处理。紧密贴合小微企业、个体商户的生意圈、生活圈，提高业务直达性。

数字货币同样是论坛上的热点话题。有观点建议，中国人民银行是否应该加快发行并更多地发行数字货币，特别是跨境的数字货币。对此，中国金融学会会长、中国人民银行原行长周小川表示，这跟当前地缘政治方面出现的问题相关，人们希望数字货币在这方面也能起到一定的作用，但货币印多少可以自己决定，然而是否能出去流通取决于应用。数字货币要注重它的真实应用。我国的数字货币设计是为了零售，为了百姓方便、商户方便，不是为了替代美元。

REITs是房地产市场“稳定器”

“十四五”规划明确提出，推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)健康发展，有效盘活存量资产，形成存量资产和新增投资的良性循环。自相关基础设施REITs正式上市交易以来，市场运行整体平稳，取得了显著成效，受到市场广泛认可，试点项目的示范效应良好。

美国威斯康星大学麦迪逊分校威斯康星商学院教授邓永恒认为，国际市场上REITs迅速发展的经验表明，REITs对建立可持续的、稳定的房地产市场大有裨益。“当前中国迫切需要一个长期可持续的住房市场。”邓永恒说，“为了实现这个目的，必须要有一个坚实的市场，比如说REITs市场。”

全国政协委员肖钢建议，根据证券法研究将REITs作为一种独立的证券产品种类，制定专门法规，确立REITs的性质定位，构建一整套适应REITs特点的发行、上市、交易、信息披露和投资者保护等制度规范。目前采用“公募基金+ABS”模式，是符合法律法规的可行方案，有利于及早启动试点，带动市场发展。但带来的问题是，产品结构层级过多，法律关系较为复杂，运行成本与监管成本增加，市场主体的职责界定和协调难度增大。要作出新的制度安排，优化产品设计，进一步厘清市场参与各方的职责边界，降低产品创设与运行成本，推动REITs市场持续健康发展壮大。

近来，基础设施REITs首次扩容，将保障房纳入REITs试点范围内。中金研究部董事总经理、大中华区房地产研究主管张宇认为，中国走了一条和海外市场不一样的推进路径，即先从基础设施开始。购物中心、写字楼、酒店、长租公寓、租赁公寓等，这些都是做REITs很重要的资产层面。国际经验表明，绝大部分国家推出REITs或者对REITs既有机制进一步创新时，都与当地房地产市场的风险，甚至是金融体系的关联风险相挂钩。通过REITs化解房地产行业的风险，起到了比较明显的效果。这方面经验，可以为中国化解房地产行业风险所用。

(责编：赵竹青、陈键)