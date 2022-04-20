郭文培

原标题：京医通运营现纠纷 多方正积极解决

4月18日，一则关于“京医通即将停运”的文件在网上流传，文件落款章为北京怡合春天科技有限公司。文件称，该公司为京医通线上系统的建设和运营方，北京银行股份有限公司为京医通线上系统出资方。由于北京银行拒绝履行出资义务，该公司独自负担京医通项目数亿元成本长达7年，因无力承担高昂运营成本，京医通线上系统将于2022年4月20日9时起正式停运。

4月19日，北京银行股份有限公司对此回应称：“北京银行已收到北京怡合春天科技有限公司关于‘京医通’停运的通知。北京银行将切实履行社会责任，继续与北京怡合春天科技有限公司进行积极的沟通，以理性的态度，加强各方协同，确保患者正常就医。”

据了解，京医通是北京市卫健委、市医院管理中心与北京银行联合发行的，具有电子钱包功能的实名制IC就诊卡，可在医院作为就诊卡使用，并实现小额支付功能。数据显示，截至2021年初，该项惠民工程已覆盖北京27家三级及以上医院，发放“京医通”卡超过2400万张，单日挂号量超10万次，市属门诊预约率近90%，成为北京地区最大的预约挂号入口。

针对京医通停运事件，4月19日，北京市卫健委在其官网发文回应称：“北京怡合春天科技有限公司作为京医通线上系统的运营方，与出资建设方北京银行股份有限公司产生纠纷。北京市卫生健康委员会和北京市医院管理中心前期已关注到此事并指导当事方积极解决纠纷。4月18日晚，网上流出北京怡合春天科技有限公司停运通知。北京市卫生健康委员会和北京市医院管理中心已紧急通知双方，将进一步督促指导双方从维护公众利益出发，依法理性解决纠纷，使广大群众能够继续获得便利的线上预约服务。”

记者注意到，对于网传停运事件，很多使用者表达遗憾的同时，也有不少忧虑：此前挂的号还能用吗？卡里的钱还能找回来吗？

“从法律角度看，京医通相当于一个中介，它为患者提供‘代办挂号’居间服务，在患者和医院之间起着代办挂号的桥梁作用。如果停用了，但患者已经挂号成功，说明患者已经通过京医通向医院支付了医疗服务的定金，医院有义务继续为患者看病。”北京双法律师事务所律师王东海说。

该平台停用将影响消费者挂号，这个责任谁来承担？“目前不好界定。因为京医通是北京市卫健委、市医院管理中心与北京银行联合发行的，北京怡合春天科技有限公司是该平台的运营方，具体责任还需要看几方面之间签署的投资合作协议或者运维协议是怎么约定的。”王东海说。

(责编：罗知之、陈键)