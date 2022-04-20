姚 进

原标题：货币政策传导效率明显提升

今年第一次降准后，4月的LPR情况备受市场关注。这是因为在我国当前的利率体系中，LPR报价是贷款市场利率之“锚”，具有很强的政策信号意义。

“货币政策近期明显加大了对稳增长的支持力度。”中国民生银行首席研究员温彬表示，近日召开的国务院常务会议部署了适时运用降准等货币政策工具，推动银行增强信贷投放能力，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户的支持力度，向实体经济合理让利，降低企业综合融资成本。

北京大学经济政策研究所副所长颜色同样表示，货币政策已充分发力稳增长。中央经济工作会议已对2022年货币政策做出定调，货币政策重心已向稳增长转变。因此，货币政策势必会更加灵活，保持流动性合理充裕，并将保证整体利率稳中有降。

此前，在连续19个月维持在3.85%不变后，2021年12月20日，1年期LPR降至3.8%，下调5个基点。这也是2019年8月央行启动贷款市场报价利率改革后的第6次下降。2022年1月20日，1年期LPR再次下降10个基点，同时，5年期以上LPR下降5个基点，结束了连续20个月的“按兵不动”。

对此，业内人士认为，LPR报价下调不仅会直接推动实体经济融资成本下降，同时也体现了在经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力背景下，货币政策正在及时加大逆周期调控力度，对稳定市场预期，缓解楼市下行压力，带动消费、投资修复性增长具有重要的信号作用。

实际上，改革以来LPR报价逐步下行，较好地反映央行货币政策取向和市场资金供求状况，已成为银行贷款利率定价的主要参考，并已内化到银行内部资金转移定价（FTP）中，原有的贷款利率隐性下限被完全打破，货币政策传导渠道有效疏通，“MLF利率→LPR→贷款利率”的利率传导机制已得到充分体现。

而去年12月1年期LPR报价下调，也打破了自2019年9月以来1年期LPR报价与1年期中期借贷便利（MLF）利率始终保持同步调整、点差固定在90个基点（0.9个百分点）的局面。这标志着利率市场化再进一步，即在政策利率不变时，贷款利率能够随市场利率变化做出适时调整。这是贷款市场报价利率改革潜力持续释放的体现，同时也是货币政策传导效率提升的具体体现。

数据显示，2021年12月以来1年期和5年期以上LPR分别下行15个和5个基点，引导企业贷款利率下行。2022年3月，新发放的企业贷款利率为4.37%，比上年12月低8个基点。未来，央行将适时灵活运用多种货币政策工具，更好发挥总量和结构双重功能，加大对实体经济的支持。

(责编：罗知之、陈键)