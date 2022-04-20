何亮

原标题：白鹤滩水电站坝顶完成“大动作”

科技日报讯 （程林 记者何亮）近日，白鹤滩水电站坝顶门机通过负荷试验，标志着全球水电行业单钩起重量最大的门机具备投运条件。

白鹤滩水电站坝顶门机为双向斜拉门式启闭机，起重量为10000千牛/500千牛，布置于坝顶836高程上，由小车、回转吊、门架结构、大车运行机构、大车电缆卷筒装置、门机轨道及安全装置等组成。

其中主钩起重量为10000千牛，为目前全球水电行业单钩起重量之最，主要用于深孔事故闸门的启闭与吊运；门架下游布置的回转吊起重量为500千牛，主要用于表孔液压启闭机的安装、检修等工作。

负荷试验是门机验收阶段的最后一步，用于检验门机是否能正常工作，本次负荷试验由空载荷、动载荷及静载荷三部分组成，分别起吊不同倍率的额定起重量做往返运行或静止持住。试验过程整体平稳有序、安全质量受控，各项试验数据均符合相关设计要求。

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界处金沙江干流河段，共安装16台我国自主研制的全球单机容量最大的百万千瓦水轮发电机组，总装机容量1600万千瓦，是目前世界在建规模最大、综合技术难度最高的水电工程，被誉为当今世界水电行业的“珠峰”。

目前，白鹤滩水电站已投产机组运行稳定，已投产机组累计生产清洁电能超过240亿千瓦时。后续机组安装调试工作正在有序进行。

(责编：罗知之、陈键)