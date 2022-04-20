原标题：IMF下调2022年全球经济增长预期至3.6%

国际货币基金组织(IMF)当地时间19日发布最新一期《世界经济展望报告》，预计2022年全球经济将增长3.6%，较1月份预测值下调0.8个百分点。

IMF表示，受俄乌冲突影响，IMF大幅调低2022年全球经济增长预期至3.6%。IMF预计2023年全球经济将增长3.6%，较此前预测值下调0.2个百分点。

具体来看，发达经济体2022年预计将增长3.3%，较此前预测值下调0.6个百分点；2023年预计将增长2.4%，较此前预测值下调0.2个百分点。新兴市场和发展中经济体2022年预计将增长3.8%，较此前预测值下调1个百分点；2023年将增长4.4%，较此前预测值下调0.3个百分点。

主要经济体中，美国经济今明两年预计将分别增长3.7%和2.3%；欧元区经济将分别增长2.8%和2.3%；中国经济将分别增长4.4%和5.1%。

IMF在报告中说，由于俄乌冲突引发人道主义危机和西方对俄制裁，将导致2022年全球经济增速显著放缓。俄乌冲突通过大宗商品市场、贸易和金融渠道产生全球溢出效应，在削弱经济增长的同时，也将加剧通胀。为应对通胀高企，全球多个经济体加息，导致投资者降低风险偏好、全球金融条件收紧。此外，低收入国家新冠疫苗短缺可能导致新一轮疫情暴发。

IMF强调，在当前情况下，全球合作至关重要。应通过多边努力应对人道主义危机，防止经济进一步割裂，维持全球流动性，管理债务危机、应对气候变化、抗击新冠疫情等。此外，各国政府应尽可能充分利用积极的结构性改革，推进数字化转型、绿色能源转型，为经济长远发展作好准备。(记者 沙晗汀)

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