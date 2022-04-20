原标题：向昆虫要蛋白，这样的绿色食品你吃过吗？

“黄蜂、蜜蜂、蝉、草蜢、柞蚕蛹……既能食用也能成药。”4月13日，江南大学食品学院博士生导师夏文水教授在接受科技日报记者采访时说，昆虫是发展潜力巨大的生物资源和营养宝库。目前，通过应用现代生物技术方式，从这些昆虫中提取出的蛋白质，既含有人体所需的各种氨基酸，又可提取出不能自行合成的赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸等，正在成为增强人类体质最好的食物成分、营养强化素和绿色健康食品。

在中国工程院院士、江南大学未来食品科学中心主任陈坚看来，加快开发昆虫食品和有效药品，可以满足运动员、老年人、少年儿童对营养健康和药用的需求，既能取得较好的社会与经济效益，又能推动我国未来食品和大健康产业的创新发展。

可食用昆虫有3000多种

“昆虫是节肢动物门昆虫纲的无脊椎节肢动物，是地球上数量最多的动物群体，占所有生物的50%以上，它们的生存与踪迹几乎遍布世界的每一个角落。”夏文水说。

他介绍，人类已知的昆虫有100余万种，但仍有许多种类尚待发现。据统计，全世界有记载的可食用昆虫3000多种。其中，最常食用的昆虫是鞘翅目。

我国自古以来，就有取食蟋蟀、蚂蚁和蛾类等昆虫强身健体或治病的习俗。《本草纲目》中就记载了蝗虫、冬虫夏草、蝼蛄、蟋蟀、棕虫、蚕蛹等80余种昆虫，具有药用价值。

我国食用昆虫的传统延续至今，已成为不同地区和民族各不相同的食虫风俗。如湖南湘西一带喜欢吃炒、烤蜂巢；广东、广西视龙虱、田鳖为珍贵食品。而蜜蜂采集的蜂蜜，是人们最喜欢的食品之一。昆虫蛋白是一类从昆虫的各个生长阶段，如卵、幼虫、成虫、蛹、蛾等分离提取的蛋白质。

据相关研究显示，目前有数千种可食用虫体富含蛋白质量，普遍含量在50%以上，例如蜜蜂和白蚁干体蛋白质含量超过80%。

“这些昆虫蛋白氨基酸组成种类齐全，含18种氨基酸，其中人体所需8种必需氨基酸含量丰富，普遍为肉、蛋、奶的2—10倍。”夏文水说。

江南大学科研团队对蝇蛆研究显示，蝇蛆中粗蛋白含量达到近63%，蛋白中必需氨基酸含量占总氨基酸的近48％，蚕蛹粉中粗蛋白含量超过50%，蛋白中必需氨基酸约占氨基酸总量的近40％。

这表明蝇蛆粉和蚕蛹粉是非常优良的蛋白资源库。因而，从营养价值上讲，这是一类优势极佳的蛋白资源，拥有巨大的开发利用潜力。

我国高度重视发展昆虫食品产业。1987年，中国昆虫学会专门成立资源昆虫专业委员会，加强了昆虫蛋白类食品的开发研究工作，产品开发包括营养蛋白、活性肽、抗菌肽、昆虫多糖类如壳聚糖、虫草多糖、昆虫油脂如不饱和脂肪酸油脂、磷脂等、昆虫激素、昆虫微量元素等。

成果已应用到系列蛋白饮品

江南大学从上世纪90年代中期就开始针对昆虫蛋白资源未被充分挖掘利用的现状，结合无锡地区昆虫养殖产业发展，开展了对蝇蛆、蚕蛹蛋白营养功能与利用的系列探索性研究工作，针对昆虫蛋白提取、脂肪萃取、多糖分离和蛋白纯化和活性成分保存等一些技术难题和关键技术，进行了深入和全面的研究，取得了多方面突破与成果。

科研团队还建立了昆虫蛋白的高效利用、活性蛋白或多肽开发技术体系。其中，针对蝇蛆中存在活性抗菌肽，采用UPLC检测技术结合微生物孵育蛋白图谱变化，从蝇蛆蛋白粗提液中分离得到两种抗菌肽，其对大肠杆菌、鼠伤寒沙门氏菌、绿脓杆菌等多种常见的食源性致病菌和腐败菌，有较强的抑菌效果，为蝇蛆蛋白源抗菌剂的开发与利用提供了可行方案。

近年来，该校科研团队在昆虫蛋白食品开发上，以昆虫蛋白如蝇蛆蛋白、蚕蛹蛋白为原料，针对不同人群营养和生理功能需求，围绕营养强化、营养平衡和功能调节等，深入开展制备活性蛋白粉及其相关方便营养健康食品的研究与开发。

“目前，我们所研究的技术成果，已开始应用到饼干、面包、糕点以及相应的不同风味口感的系列蛋白饮品，形成了从昆虫养殖到加工和销售的产业链。”夏文水说。

去年，江南大学与无锡高新区已合作成立无锡特殊食品与营养健康研究院，旨在加强特殊食品与营养健康产业科学研究、技术创新和研发服务，引进、培育一大批产业领军人才和从业人员，推动特殊食品与营养健康产业的科技创新和转型升级。

(责编：罗知之、陈键)