原标题：NASA将医生“全息传送”到国际空间站

科技日报北京4月19日电 （实习记者张佳欣）这不是科幻小说：美国国家航空航天局（NASA）一名医生的逼真数字渲染，以全息图的形式出现在国际空间站上。据NASA近日披露，2021年10月，NASA使用“全息传送”通信技术将飞行外科医生约瑟夫·施密德博士及其团队“送”到太空，探访居住在国际空间站上的宇航员。这是第一批从地球“全息传送”到太空的人类。

在《星际迷航》中，“进取号”星舰上的乘客们生活在一个被称为全息甲板的梦幻般的场所中，他们可以“传送”到另一艘船或别的地方。现在，21世纪的技术正在让科幻电影中的情节不再是梦幻。

全息传送是“全息图”和“隐形传态”的混合体。该技术允许地球上的科学家和太空中的宇航员之间进行声音和视觉互动。这项技术是由微软开发的，首先被欧洲航天局的宇航员使用。

去年，施密德博士及其团队的照片被高科技相机记录下来，压缩成数据文件，然后被传输到国际空间站，实现了全息传送。在空间站，宇航员用一种名为HoloLens的“混合现实显示器”观看了全息图，这是一种将数字医生与国际空间站环境相结合的耳机。

“这是一种全新的人类远距离交流方式。”施密德说。此外，这也是一种全新的人类探索方式，人类的肉体在原地，但实体却可以离开地球旅行。空间站以每小时约28000公里的速度运行，并在距地球约400公里的轨道上持续运行，但这些数字并不重要，人类都可以“栩栩如生”地出现在空间站上，跟宇航员互动。

这项新技术可极大地提高长期太空旅行的安全性和成功率，或对未来深空旅行产生重大影响。不过，空间站和行星之间的遥远距离造成了宇航员和地面团队之间长达20分钟的延迟。该技术在地球上也有直接的应用。无论是在南极洲、海上石油钻井平台还是军事行动区等其他极端环境中，无论距离或环境挑战如何，这种技术都可把人们“聚集”在一起进行交流。

NASA接下来计划将其用于双向通信，即将地球上的人全息传送到太空，并将宇航员传送回地球。再下一步是将全息传送与增强现实相结合，真正实现远程指导。

(责编：罗知之、陈键)