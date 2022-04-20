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研究发现：给大蚁蛛照镜子可降低其攻击性

2022年04月20日09:28 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者赵竹青）19日，中国科学院西双版纳热带植物园发布一项有关大蚁蛛攻击性的研究。研究发现，大蚁蛛攻击性有很强的可塑性，给大蚁蛛照镜子可降低其攻击性。

科研人员介绍，对同类保持较低的攻击性是维持群居生活的必要条件，对于具有同类相食行为的物种更是如此。一个物种对同类的攻击性强弱与其社会性程度密切相关。永久社会性物种通常不对同类表现出攻击行为，而非社会性或社会性程度较低的物种通常具备很强的同类攻击行为。

大蚁蛛拥有超长亲代抚育行为，雌性大蚁蛛会把后代从孵化开始一直抚育到营养独立甚至成年之后，并且成年后的雌性后代依然与母亲同巢生活相当长时间直至繁殖期离巢，其社会性程度极其接近“永久社会性”水平。研究大蚁蛛的攻击行为及其可塑性和调控因素，对于理解动物界中亚社会性到永久社会性的转变机制非常重要。

版纳植物园节肢动物行为与生态研究组研究生董冰和其导师陈占起研究员、权锐昌研究员及刘景欣合作研究发现，大蚁蛛的攻击行为与亲属关系无关，而与群居条件密切相关：无论是否是亲属，群居条件下的大蚁蛛攻击行为弱于独居的大蚁蛛；大蚁蛛攻击性有很强的可塑性：独居大蚁蛛在群居之后的第三天大幅降低了攻击性，再次独居一周后其攻击行为又会增强。

此外，研究还发现，视觉信息对于大蚁蛛攻击性的可塑性发挥着重要作用：已经表现出强烈攻击行为的大蚁蛛，在用镜子替代真实同伴的饲养盒中生活六天后，攻击性也会显著下降。

该研究获得国家自然科学基金和云南省杰出青年基金资助，相关成果于近日在线发表于期刊Animal Cognition（《动物认知》）上。

研究方案示意图。中国科学院西双版纳热带植物园供图

(责编：赵竹青、吕骞)

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