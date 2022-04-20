人民网北京4月20日电 （记者李楠桦）近日，国家统计局发布数据显示，一季度猪肉价格下降了41.8%。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在今日举行的国新办新闻发布会上表示，从价格情况看，一季度生猪价格总体下行。2月份、3月份养猪陷入了亏损。近期，在清明假期猪肉消费增加和市场调控等因素的共同作用下，猪肉供需有所改善。3月下旬生猪价格结束16周连续下跌态势趋稳回升。

杨振海介绍，4月19日，主产省生猪平均价格为每公斤12.85元，比3月18日的阶段低点回升了1.34元。但当前生猪养殖还没有扭亏为盈，3月份每出栏一头生猪亏损327元，比2月份多亏了153元。

杨振海指出，从生产情况看，2021年我国生猪生产已经恢复到常年水平，受生产惯性增长影响，今年一季度生猪出栏继续增加，但产能进一步优化。一季度出栏生猪1亿9566万头，同比增长14.1%。能繁母猪连续9个月向正常保有量回调。一季度末全国能繁母猪存栏量是4185万头，相当于4100万头正常保有量的102.1%，处于产能调控的绿色合理区域。

“针对这种情况，农业农村部先后召开生猪养殖企业座谈会、部门协调会，通过主流媒体和专业平台密集发布生产预警信息，督促各地落实生猪产能调控预案，及时开通热线电话，帮助养殖场户解决产销和流通困难。”杨振海表示，下一步，重点准备做好三方面工作：

一是稳定生产。加强监测预警，引导养殖场户合理安排生产，督促各地稳定支持政策，救助养殖场户，防止产能过度下滑。现在养猪企业和屠宰加工企业遇到了暂时的经营困难，资金链比较紧张，农业农村部、发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会6部门已经印发文件，要求不得随意限贷、断贷、抽贷。

二是防好疫病。指导各地统筹推进新冠肺炎疫情和重大动物疫病“两疫联防”，有序推进重大动物疫病春季集中免疫，继续抓好非洲猪瘟常态化防控，落实监测排查、清洗消毒等关键性防控措施。需要特别强调的是，各地要统筹做好动物疫病防控，严防两疫叠加。

三是畅通堵点。针对部分地区因疫情防控出现饲料、兽药、畜产品运输受阻的问题，发挥部省协调机制作用，千方百计帮助养殖场户解决问题，维护正常产销秩序。

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