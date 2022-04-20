人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）四月的北京，春意盎然、百花盛开，赏花、春游的人变得越来越多。近几年，坐着火车游北京成为了游客踏青出行的新方式。

北京郊外的居庸关长城。（中国铁路北京局供图）

在北京郊外的居庸关长城脚下，蜿蜒的铁路线上，有一趟“网红”列车缓缓穿过漫山遍野的花海，被形象地称为“开往春天的列车”，这便是北京市郊铁路S2线。

北京市郊铁路S2线是北京市首条市郊铁路。（中国铁路北京局供图）

北京市郊铁路S2线，沿着老京张铁路修建，依长城而行，沿途是漫山遍野的山桃花和杏花。

北京市郊铁路S2线沿途开满了桃花和杏花。（中国铁路北京局供图）

据中国铁路北京局相关负责人表示，北京市郊铁路S2线是北京市首条市郊铁路，由北京市昌平区黄土店站始发，途经昌平区，终点为延庆区的延庆站和河北省张家口市怀来县的沙城站。

慕名而来的旅客坐上这趟“网红”列车欣赏美丽的花海一睹长城的雄伟。（中国铁路北京局供图）

其中，黄土店站开往延庆（沙城）方向列车最早7时15分发车，仅上午时段就有4趟列车可供旅客选择；延庆（沙城）返回黄土店站方向，最早6时44分发车，最晚一趟列车18时发车，可以满足游客一天往返游玩需求。

北京市郊铁路S2线全长108.3公里。（中国铁路北京局供图）

据了解，北京市郊铁路S2线全长108.3公里，运行的列车是NDJ3型内燃动车组，最高运行时速120公里。

据该负责人介绍，该线路的一部分是百年京张铁路，从南口站到八达岭站间线路弯道多、隧道多、坡度大，平均坡度在30‰左右。居庸关长城脚下的这段线路最大坡度达36‰，这对驾驶这趟列车的火车司机提出了很高的操纵技术要求，特别是下坡时要控制好车速，保持列车约40公里的时速安全正点运行。

列车缓缓穿过漫山遍野的花海。（中国铁路北京局供图）

为了确保列车运行安全，和周边游客的人身安全，每当列车经过居庸关附近，都会响起清脆的风笛，提示游客远离铁路线。

列车途经百年老站青龙桥站，这里不办理旅客业务，列车进行技术性停车后，将改变运行方向后再驶离。在列车短暂停留的时间内，旅客可以透过宽大的车窗，看到灰色墙体配有红色木质门窗的站房。

(责编：杨曦、吕骞)