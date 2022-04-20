人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

一条“开往春天的列车”带你穿越漫山遍野的花海

2022年04月20日10:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）四月的北京，春意盎然、百花盛开，赏花、春游的人变得越来越多。近几年，坐着火车游北京成为了游客踏青出行的新方式。

北京郊外的居庸关长城。（中国铁路北京局供图）

在北京郊外的居庸关长城脚下，蜿蜒的铁路线上，有一趟“网红”列车缓缓穿过漫山遍野的花海，被形象地称为“开往春天的列车”，这便是北京市郊铁路S2线。

北京市郊铁路S2线是北京市首条市郊铁路。（中国铁路北京局供图）

北京市郊铁路S2线，沿着老京张铁路修建，依长城而行，沿途是漫山遍野的山桃花和杏花。

北京市郊铁路S2线沿途开满了桃花和杏花。（中国铁路北京局供图）

据中国铁路北京局相关负责人表示，北京市郊铁路S2线是北京市首条市郊铁路，由北京市昌平区黄土店站始发，途经昌平区，终点为延庆区的延庆站和河北省张家口市怀来县的沙城站。

慕名而来的旅客坐上这趟“网红”列车欣赏美丽的花海一睹长城的雄伟。（中国铁路北京局供图）

其中，黄土店站开往延庆（沙城）方向列车最早7时15分发车，仅上午时段就有4趟列车可供旅客选择；延庆（沙城）返回黄土店站方向，最早6时44分发车，最晚一趟列车18时发车，可以满足游客一天往返游玩需求。

北京市郊铁路S2线全长108.3公里。（中国铁路北京局供图）

据了解，北京市郊铁路S2线全长108.3公里，运行的列车是NDJ3型内燃动车组，最高运行时速120公里。

据该负责人介绍，该线路的一部分是百年京张铁路，从南口站到八达岭站间线路弯道多、隧道多、坡度大，平均坡度在30‰左右。居庸关长城脚下的这段线路最大坡度达36‰，这对驾驶这趟列车的火车司机提出了很高的操纵技术要求，特别是下坡时要控制好车速，保持列车约40公里的时速安全正点运行。

列车缓缓穿过漫山遍野的花海。（中国铁路北京局供图）

为了确保列车运行安全，和周边游客的人身安全，每当列车经过居庸关附近，都会响起清脆的风笛，提示游客远离铁路线。

列车途经百年老站青龙桥站，这里不办理旅客业务，列车进行技术性停车后，将改变运行方向后再驶离。在列车短暂停留的时间内，旅客可以透过宽大的车窗，看到灰色墙体配有红色木质门窗的站房。

(责编：杨曦、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：我国特种设备安全形势总体平稳 去年全年未发生重特大事故
　　人民网北京4月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布了《2021年全国特种设备安全状况的通告》（以下简称《通告》）。《通告》显示，在2021年，我国万台特种设备死亡人数为0.08，全年未发生重特大事故，特种设备安全形势总体平稳。…
一条“开往春天的列车”带你穿越漫山遍野的花海
　　人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）四月的北京，春意盎然、百花盛开，赏花、春游的人变得越来越多。近几年，坐着火车游北京成为了游客踏青出行的新方式。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部