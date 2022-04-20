人民网北京4月20日电 （记者李楠桦）“今年，春耕生产抓得早、抓得紧、抓得实，春节前就开始谋划。立春后，一个品种一个品种，一个区域一个区域，一个环节一个环节部署安排，谷雨之后，农事活动就多了，春耕就进入了高峰。”农业农村部种植业管理司司长潘文博在今日举行的国新办新闻发布会上表示，今年春耕生产开局还是不错的，农民粮食意向种植面积是增加的，春耕进展总体比较顺利。

据农业农村部农情调度，截至4月19日，全国已春播粮食面积1.99亿亩，完成了21.2%，同比快1.3个百分点。南方的早稻栽插过七成，预计面积会增一点；东北的水稻育秧已经完成了74.2%，快了2.4个百分点，玉米、大豆“五一”前后就开始大面积播种了。

当前疫情点多面广频发，多地反映，因疫情封控造成局部地区人员流动、农资运销和农产品流通受阻，春耕生产受到了一定影响。

潘文博回应称，根据分析，影响是局部的，影响是有限的。主要原因有这么几点：

一是此轮疫情主要集中在城市，农村疫情防控总体稳定，农民在大田作业，人员不聚集，风险还是比较小的。

二是农资下摆总体正常，目前备春耕已经进入了尾声，种子、农药、化肥下摆的进度已经过了九成，供应量总体是有保障的。

三是涉疫的重点地区农业生产秩序正逐步恢复。比如吉林，吉林的农资下摆基本到店到户了，目前吉林全省水稻育秧已接近尾声，局部地区已在抢墒播种玉米。还有上海，上海的粮食产量19亿斤左右，主要是中稻有150万亩左右，大部分是在5月中下旬开始育秧，6月上旬开始插秧，疫情主要影响3万亩左右的“国庆稻”，就是早熟的中稻品种，这个育秧可能有点影响，但是通过采取调换品种或者不育秧，直接直播也可以弥补、补救一下。

潘文博表示，当前正是疫情防控最吃劲的时候，也是春耕生产最关键的时候。务必要两手抓两手都要硬。农业农村部将继续会同有关部门，从农村实际和农时农事需要出发，研究制定春耕防疫具体办法，比如导则、指南，落实分级分类差异化防控措施，切实打通“卡点”和“堵点”，加快整地播种进度，提高播种质量。特别是发挥新型经营主体和社会服务化组织的作用，通过全程托管、环节托管、联耕联种、代耕代种等方式，帮助小农户和受疫情影响的农户把地种下去，确保农时一天不耽误，确保农田一亩不撂荒，高质量高标准完成春播任务。

“我们将在国务院联防联控机制的领导下，会同有关部门统筹抓好疫情防控和春耕生产，压实地方属地责任，对因层层加码、简单粗暴、工作不力造成春耕生产、农资农机调运和‘菜篮子’产品供应严重受阻的，要依法依规严肃追究相关地方和人员责任。”潘文博指出。

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