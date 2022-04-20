人民网北京4月20日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，19日，人民银行、银保监会联合召开了金融支持实体经济座谈会，抓好近期各项金融政策的落地工作，加大疫情防控和经济社会发展金融支持，保障物流畅通和促进产业链供应链循环。会议强调，要及时优化信贷政策，灵活调整受疫情影响人群个人住房贷款还款计划。

会议指出，要用好用足各项金融政策，主动靠前服务实体经济。各金融机构要重点围绕接触型服务业、小微受困主体、货运物流、投资消费等重点支持领域，强化对重点消费、新市民和有效投资的金融服务，及时在信贷资源配置、内部考核、转移定价等方面出台配套措施。要充分发挥多项结构性货币政策工具的效能，做好政银企对接，及早释放政策红利。要平衡好支持疫情防控、支持实体经济与防范风险的关系，提升政策可持续性和宣传落地效果。

会议强调，金融机构要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，因城施策落实好差别化住房信贷政策，更好满足购房者合理住房需求。要执行好房地产金融宏观审慎管理制度，区分项目风险与企业集团风险，不盲目抽贷、断贷、压贷，保持房地产融资平稳有序。要按照市场化、法治化原则，做好重点房地产企业风险处置项目并购的金融服务。

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