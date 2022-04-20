原标题：探索可持续投资，平安人寿联合中债估值中心发布ESG整合策略信用债指数

4月18日，中国平安人寿股份保险有限公司（以下简称“平安人寿”或“公司”）联合中债金融估值中心有限公司（以下简称“中债估值中心”）发布中债-平安人寿ESG整合策略信用债指数。该指数系市场上由保险公司发布的ESG债券指数，旨在以ESG投资作为推动行业高质量发展的重要抓手，充分发挥寿险长期资产配置经验与优势，通过多元化产品创新追寻可持续投资回报，积极探索可持续投资实践与行业发展的双向互赢。

据介绍，指数成分券由平安人寿筛选的信用资质相对较好、且中债ESG评价排名前90%的主体在境内公开发行、剩余期限3个月及以上、满足上市期限筛选条件的债券组成，同时对成分券的行业集中度进行了限定，指数成分券原则上每季度定期调整一次。截至2022年3月末，该指数的成分券数量为2765支，指数总市值7.27万亿元，指数6个月、1年、3年、5年的回报率分别为2.01%、4.73%、13.42%、25.99%，

平安人寿相关负责人表示，在指数编制方法上，平安人寿结合了国际主流方法论框架并兼顾中国信用债市场特点，将ESG评价体系与传统信用分析相结合，通过正向打分和负向筛选形成了ESG整合策略。这也是平安人寿践行国际主流“可持续发展”理念的一次全新尝试。该指数走势稳健，成分券流动性较好，将为市场提供多样化的业绩基准和跟踪标的。

在可持续发展战略驱动下，平安人寿将ESG核心理念和标准全面融入公司经营管理。平安人寿表示，公司坚守可持续投资理念，坚持金融服务实体经济，支持国家重大项目建设和社会经济绿色转型发展。截至2021年末，平安人寿通过资本市场、非资本市场投向绿色、普惠、社会责任投资（ESG）的累计规模约5938亿元，其中绿色投资约840亿元，涉及清洁能源、节能环保、基础设施、高速公路等众多领域，项目遍布京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带等国家战略支持区域。

(责编：曹淼、李源)