人民网北京4月20日电 （记者李楠桦）目前，一些疫情严重地区部分蔬菜品种涨幅比较大，鲜活农产品供应压力较大，如何保障这些地区“菜篮子”产品保供？农业农村部市场与信息化司负责人陈萍在今日国新办举行的新闻发布会上介绍，目前，全国的“菜篮子”产品生产基础还是比较扎实的，总量充足。4月上旬，我国在田蔬菜面积是7400万亩左右，同比增加近300万亩，产量约1930万吨，同比增加100多万吨。肉蛋奶、鱼果蔬供应总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。由于前一段时间新冠肺炎疫情多点散发，一些地区遇到了不同程度的田头采收难、物流配送不到位等问题，局部地区“菜篮子”产品供给受到了一些影响。

“我国蔬菜生产供应和市场运行季节性比较强。按照常年的规律，春节以后随着气温回升，蔬菜上市量增加，价格一般都会季节性回落。今年春季菜价回落比常年慢了一些，主要是受不利天气、成本上涨和新冠肺炎疫情等因素叠加的影响。”陈萍表示，农业农村部会同有关部门迅速行动，及时调度36个大中城市生产供应情况，组织重点农产品批发市场做好联合保供，加强“菜篮子”食品管理部际联席会议成员单位协同，切实抓好“菜篮子”产品稳产保供。

陈萍指出，下一步，农业农村部将会同有关部门，重点抓好五个方面工作：

一是强化“菜篮子”产品生产。合理安排蔬菜熟期品种和上市茬口，推动大中城市发展速生叶菜、芽苗菜，增加市场供给。保障出栏畜禽、出塘水产品正常运销秩序，畅通种畜禽（苗）、饲料等供应运输和蜜蜂养殖转场，引导规模经营主体开展互助合作、互换用工，确保生产及采收。

二是促进“菜篮子”产品顺畅流通。督促各地落实货运物流保通保畅工作要求，将粮油、蔬菜、水果、肉蛋奶、水产品等农产品纳入常态化疫情防控重点保障物资范围，优先发放全国统一的通行证。对司乘人员通信行程卡绿色带星号且跨省份进出涉疫地区的农产品运输车辆，在持有通行证并符合防疫要求的基础上，不得随意限制通行和擅自劝返。

三是加强重点地区“菜篮子”产品保供。推动全域封闭地区尽快设立“菜篮子”产品中转调运站、接驳区或分拨场，采取“换人不换车”、“一车一消杀”等方式，解决跨区运输问题。实行通信行程卡“白名单”管理模式，在严格落实健康监测和核酸检测等措施的基础上，进出全域封闭地区的货车司乘人员原则上不进行隔离。尽快恢复批发市场、社区菜店等流通节点功能，加强社区配送保障。

四是做好“菜篮子”产品产销对接。推动大中城市与主产区建立稳定的产销合作关系，组织批发市场、商超企业等主体与生产基地直接对接，稳定货源、顺畅产销。对囤积居奇、哄抬物价、恶意炒作等行为予以坚决打击。

五是压实“菜篮子”市长负责制。发挥“菜篮子”市长负责制考核指挥棒作用，将应对疫情保障供给作为重要考核内容，以考核促保供、畅流通、稳市场，保证“菜篮子”产品充足供应。

(责编：李楠桦、吕骞)