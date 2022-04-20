人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

海信：要做“平凡”但有用的智能

2022年04月20日11:00 | 来源：环球网
小字号

原标题：海信：要做“平凡”但有用的智能

近日，各大厂商围绕全屋智能这一赛道动作频频。4月19日，海信正式发布智慧生活品牌故事片《平凡的一天》，进一步诠释海信智慧生活理念：智慧生活的本质是“人”，要用有爱的智慧科技温暖每位用户的平凡生活。

2020年，海信发布1×3 X N智慧新生活战略2021年，海信对智慧家庭的顶层设计做了重构，重新搭建了海信智慧家庭应用服务平台：HisenseAilife。在硬件端，统一家电的软硬件平台；在数据端，建立家庭、社区、城市的大数据标准，通过海信云脑统一机型数据的协同、计算和决策。同时，统一海信集团的云平台架构，以互联网电视云平台JuCloud为基础，构建统一的语音识别、图像识别等人工智能服务能力，打造协同高效的海信云脑。

在交互方面，海信围绕语音、NFC和多屏交互，打造“一声响应、一碰执行”这种一步到位的便携交互。围绕家庭九大空间（门厅、客厅、厨房、卧室、卫浴、衣帽间、儿童房、书房、阳台），聚焦安全、健康、教育、品质、价值五大主题，为用户便捷、高效、个性化的智慧场景体验和服务。

海信集团总裁贾少谦在智慧新生活战略发布会上曾表示，为用户提供至简、品质、有爱的生活，在这是海信未来5到10年落地海信智慧生活这一核心战略始终秉承的核心原则，也是与其他企业同台竞技的优势所在。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
市场监管总局：我国特种设备安全形势总体平稳 去年全年未发生重特大事故
　　人民网北京4月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布了《2021年全国特种设备安全状况的通告》（以下简称《通告》）。《通告》显示，在2021年，我国万台特种设备死亡人数为0.08，全年未发生重特大事故，特种设备安全形势总体平稳。…
一条“开往春天的列车”带你穿越漫山遍野的花海
　　人民网北京4月20日电 （记者乔雪峰）四月的北京，春意盎然、百花盛开，赏花、春游的人变得越来越多。近几年，坐着火车游北京成为了游客踏青出行的新方式。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部