海信：要做“平凡”但有用的智能
2022年04月20日11:00 | 来源：环球网
小字号
原标题：海信：要做“平凡”但有用的智能
近日，各大厂商围绕全屋智能这一赛道动作频频。4月19日，海信正式发布智慧生活品牌故事片《平凡的一天》，进一步诠释海信智慧生活理念：智慧生活的本质是“人”，要用有爱的智慧科技温暖每位用户的平凡生活。
2020年，海信发布1×3 X N智慧新生活战略。2021年，海信对智慧家庭的顶层设计做了重构，重新搭建了海信智慧家庭应用服务平台：HisenseAilife。在硬件端，统一家电的软硬件平台；在数据端，建立家庭、社区、城市的大数据标准，通过海信云脑统一机型数据的协同、计算和决策。同时，统一海信集团的云平台架构，以互联网电视云平台JuCloud为基础，构建统一的语音识别、图像识别等人工智能服务能力，打造协同高效的海信云脑。
在交互方面，海信围绕语音、NFC和多屏交互，打造“一声响应、一碰执行”这种一步到位的便携交互。围绕家庭九大空间（门厅、客厅、厨房、卧室、卫浴、衣帽间、儿童房、书房、阳台），聚焦安全、健康、教育、品质、价值五大主题，为用户便捷、高效、个性化的智慧场景体验和服务。
海信集团总裁贾少谦在智慧新生活战略发布会上曾表示，为用户提供至简、品质、有爱的生活，在这是海信未来5到10年落地海信智慧生活这一核心战略始终秉承的核心原则，也是与其他企业同台竞技的优势所在。
(责编：曹淼、李源)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 市场监管总局：我国特种设备安全形势总体平稳 去年全年未发生重特大事故
- 人民网北京4月20日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，近日，市场监管总局发布了《2021年全国特种设备安全状况的通告》（以下简称《通告》）。《通告》显示，在2021年，我国万台特种设备死亡人数为0.08，全年未发生重特大事故，特种设备安全形势总体平稳。…
相关新闻
- 评论
- 关注