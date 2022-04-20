原标题：海信：要做“平凡”但有用的智能

近日，各大厂商围绕全屋智能这一赛道动作频频。4月19日，海信正式发布智慧生活品牌故事片《平凡的一天》，进一步诠释海信智慧生活理念：智慧生活的本质是“人”，要用有爱的智慧科技温暖每位用户的平凡生活。

2020年，海信发布1×3 X N智慧新生活战略。2021年，海信对智慧家庭的顶层设计做了重构，重新搭建了海信智慧家庭应用服务平台：HisenseAilife。在硬件端，统一家电的软硬件平台；在数据端，建立家庭、社区、城市的大数据标准，通过海信云脑统一机型数据的协同、计算和决策。同时，统一海信集团的云平台架构，以互联网电视云平台JuCloud为基础，构建统一的语音识别、图像识别等人工智能服务能力，打造协同高效的海信云脑。

在交互方面，海信围绕语音、NFC和多屏交互，打造“一声响应、一碰执行”这种一步到位的便携交互。围绕家庭九大空间（门厅、客厅、厨房、卧室、卫浴、衣帽间、儿童房、书房、阳台），聚焦安全、健康、教育、品质、价值五大主题，为用户便捷、高效、个性化的智慧场景体验和服务。

海信集团总裁贾少谦在智慧新生活战略发布会上曾表示，为用户提供至简、品质、有爱的生活，在这是海信未来5到10年落地海信智慧生活这一核心战略始终秉承的核心原则，也是与其他企业同台竞技的优势所在。

(责编：曹淼、李源)