原标题：聚焦主业稳增长 创新变革谋发展——平安租赁2021年全年实现经营利润45.15亿元，同比增长19.41%

2022年3月18日，中国平安公布2021年全年业绩公告，2021年，公司整体业绩保持稳健增长，实现归属于母公司股东的营运利润1479.61亿元，同比增长6.1%；营运ROE达18.9%；净利润1218.02亿元。作为中国平安旗下专业从事融资租赁的子公司，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）2021年全年业绩实现稳健增长，期内营业收入208.55亿元；盈利能力显著提升，实现经营利润45.15亿元，同比增长19.41%，ROE达15.02%。经过9年多的快速发展，总资产达2739.54亿元。

2021年，平安租赁持续推进战略转型升级，传统租赁领域深化经营，积极探索三新，布局新基建、新能源，扩大直租赁；创新租赁领域夯实基础体系能力，快速布局，做大规模；深化科技赋能，推进数字化转型；积极布局绿色金融，支持实体经济发展，践行金融机构使命；升级公益回馈社会，品牌认可度持续提升。

2021年平安租赁呈现四大经营亮点

经营业绩稳中有进，行业地位持续提升。成立于2013年的平安租赁，9年来持续保持双位数复合增长率。2021年，面对复杂的外部环境与市场挑战，公司营业收入突破200亿，经营利润45.15亿元，较去年同期实现19.41%的快速增长，ROA持续提升；业务布局持续优化，传统业务领域，在工程建设、制造加工、能源冶金、教育文化等多个成熟领域保持市场领先地位。

战略转型持续升级，探索新型商业模式。在平安集团战略指引下，平安租赁完成新一轮战略升级，创新提出打造“产业租赁、数字租赁、平台租赁、生态租赁”四张特色名片，致力于成为专注行业，服务实体经济的创新型融资租赁专家。

风险管控筑牢防火墙，不良率稳中有降。2021年，平安租赁进一步健全风险管理机制，持续强化风险管理力度，深化全场景智能风控管理。从业务流程、风控策略、人工智能三大方向创新突破，已累计支持100多万客户通过线上申请完成授信、提款。截至2021年12月底，公司不良资产率为1.21%，较上一年稳中有降。

数据化转型初见成效，全面提升运营效率。在平安集团深化“金融+科技”的战略指引下，平安租赁全面落实数据化转型，提升线上化经营、精细化管理、流程化运营水平。2021年以“夯实主业、丰富生态、技术赋能”为目标，不断深化金融科技落地，全面助力公司前中后台运营效率提升。2021年，公司共递交国家专利局46件专利，其中涉及人工智能、物联网、区块链、大数据、云服务等公共创新科技领域36件。

创新型融资租赁专家形象凸显

平安租赁提前布局创新租赁业务，汽车租赁，小微金融等创新条线已成规模，持续探索传统领域新方向，打造新增长引擎，不断提升市场地位，增强综合竞争力，进一步释放创新租赁增长势能。

深化“金融”核心，推进平台与生态建设。金融主业综合体系领先行业，渠道体系、风险管理、运营体系、创新能力均领先行业，与各大主机厂、经销商合作效果持续深化，合作经销商数量超过6万家；引领行业模式突破，“联合租赁”模式创下业内首例并实现批量复制；2021年新增投放625亿，累计服务客户数量133.8万。

服务小微企业，以设备为核心布局小微生态。平安租赁小微金融提供以设备为核心的泛租赁服务，围绕设备“买、用、修、卖”全链条探索布局产业生态服务，从“设备租赁”到“设备服务”再到“生产经营”，逐步走向金融+生态。截至2021年底，已服务近5万家小微企业和2万余家设备商。

坚持可持续发展 提供有温度的金融服务

平安租赁始终坚守服务实体经济、推动行业进步、助推产业升级的初心，积极助力实体经济发展。助力制造业转型升级，为汽车、电子、电力电气、通专用设备等多领域制造加工类企业提供融资租赁产品及服务，累计投放662亿元。扶持小微企业发展壮大，以融促产，以产助融，通过新设备采购融资、流动资金支持等多元化金融方案，累计为小微企业提供超550亿元资金支持。截至2021年底，公司已累计向实体经济投放8307亿元资金。

发展绿色金融，坚持可持续发展理念。平安租赁紧随国家战略方针，在绿色产业租赁上，聚焦绿电生产、绿电运营、绿色能源消费等细分领域，提供高质量的金融服务，助力绿色企业持续、高质量发展。截至2021年12月底，平安租赁累计为230余家分布式光伏、60余家地面光伏、40余家风电企业提供资金支持，合作的光伏、风电项目年发电量达44.5亿度，可实现每年节约155万吨标准煤，减少420万吨二化碳的排放，相当于种植森林16.5万亩。

深化公益模式，积蓄力量回报社会。公司结合自身业务特点和资源优势，以“租赁+公益”模式为核心，发起“金色阳光之路”与“金砖筑梦”两大公益项目，助力乡村教育事业发展，贯彻落实乡村振兴战略。“金色阳光之路”公益项目累计为2300余名孩子带去超过119.1千瓦光伏电站的绿色能源，“金砖筑梦”公益项目累计为2000余名孩子送去崭新的食堂、厨房、卫生间、图书角等。

(责编：董童、李源)