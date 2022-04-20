原标题：交通银行坚守金融本源 多举措强化小微企业支持保障

金融活则经济活，面对当前复杂多变的内外部环境，交通银行江苏省分行坚守金融服务实体经济的初心本源，精准对接小微企业融资需求，主动作为，以高质量普惠金融助力实体经济发展。

线上产品保障金融服务“不打烊”

受疫情影响，南京市江宁区万安西路上一家零售小店的刘老板为资金周转困难一筹莫展，抱着试试看的心理，他在交行手机银行上申请办理了“普惠e贷”业务 ，很快交行的客户经理就主动联系了他，经过简单的资料审核和身份识别等步骤，20万元信用贷款当天就到账了。刘老板感慨地说：“因为疫情管控，店里的生意受到了影响，现在点点手机就解决了资金难题。”

疫情以来，交通银行江苏省分行重点关注线下零售、餐饮娱乐、旅游住宿和传统劳动密集型的小微制造业企业，充分发挥线上产品优势，大力推广“税融通”“线上抵押贷”“普惠e贷”、线上产业链等产品和服务，7*24小时实时反馈预审结果，充分保障疫情期间小微企业融资需求。

贷款展期送来助企纾困“及时雨”

近日，由于上下游企业持续停工，多家企业应收款不能及时回笼，连云港某物流企业也面临这样的问题。“现金流受到影响，3月底的贷款真的没有能力偿还，我们想续贷，但是由于疫情期间各区封控管理出不了门，没法续签抵押担保合同，眼看着贷款就要逾期。”针对企业遇到的难题，交行连云港分行克服疫情突发网点暂停营业、人员管控等困难，采取专户专群专审的线上审批方式，第一时间完成了该公司950万元贷款的展期工作，帮助企业渡过难关，维护了企业信誉。

交通银行江苏省分行针对受到疫情影响的企业及时进行贷款展期，并综合运用各类系统功能，支持客户灵活应对受疫情影响而产生的临时还款困难，助其渡过难关。

快审快贷铺设企业融资“快车道”

南京栖霞区某精准医学科技公司是一家承担核酸检测的科技型公司，因为技术优势，吸引了众多战略投资者，但由于疫情原因，原计划3月份落地风投注资的方案临时搁置。新一轮疫情爆发后，公司再次承担起检测重担，但因为风投暂缓，企业面临较大资金压力。交行南京栖霞支行得知该企业情况后，第一时间联系企业，并对企业、供应链和企业大客户，进行了周密调研，最终在两天内协助客户办理了300万元的信用贷款，解决了客户的燃眉之急。

交通银行江苏省分行主动摸排对接参与疫情防控企业，强化金融供给，着重支持防疫物资、生活物资生产企业，产业链链属企业及农产品稳产保供企业，遵循“急事急办，特事特办”原则，加快审批速度，简化授信手续，为疫情防控重点企业开辟融资“绿色通道”。

(责编：董童、李源)