人民网记者 车柯蒙

4月的南海之滨，暖风拂面。博鳌亚洲论坛2022年年会如约而至，在位于琼海市博鳌亚洲论坛景区内的博鳌免税店内，各方来客正选购着心仪的商品。

近年来，离岛免税购物政策作为海南自由贸易港建设的先导性、标志性政策，对各地消费者产生了巨大的吸引力。数据显示，2021年，海口海关共监管海南离岛免税购物金额495亿元，购物人数672万人次，购物件数7045万件。

离岛免税市场的活跃，也成为洞察海南建设中国特色自由贸易港的一扇窗口。

2018年4月13日，中国特色自由贸易港落地海南。4年来，海南自由贸易港建设顺利开局。放宽市场准入特别措施、贸易自由化便利化措施、金融支持海南全面深化改革开放意见、外商投资准入和跨境服务贸易负面清单等相继出台，自由贸易港政策累计达150多项，“四梁八柱”政策框架体系基本建立。

建设中国特色自由贸易港，离不开宏观政策发挥其调节作用为，在海南，一套税收政策“组合拳”正为当地经济社会发展“保驾护航”。

2020年6月1日，《海南自由贸易港建设总体方案》提出：按照“零关税、低税率、简税制、强法治、分阶段”的原则，逐步建立与高水平自由贸易港相适应的、具有国际竞争力的税收制度，明确了海南自贸港税制体系建设的改革方向和实施步骤。2020年6月，财政部、税务总局发布关于海南自由贸易港的企业所得税、个人所得税优惠政策，明确鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，高端人才和紧缺人才个人所得税实际税负超15%的部分予以免征。2021年6月10日，《中华人民共和国海南自由贸易港法》为海南自贸港的税收体系建设和税制改革进一步提供了法律保障。

与此同时，税收营商环境也在不断优化，提高纳税人缴费人获得感。记者从国家税务总局海南省税务局了解到，税务部门联合中国人民银行海口中心支行推出智能化、自动化、税库联动退库新机制，实现税款退库办理全智能。2021年，退税时间由原来15.5个工作日缩短至4.4个工作日，提速71.6%，其中退库时间压缩至1.7个工作日，提速85.8%，成功破除退税过程中退库时限较长等堵点问题。与海南省政务服务“未办成事协调服务窗口”相整合，2021年7月起在全省32个办税服务厅设置专门窗口，协调解决纳税人缴费人堵点难点问题。

当前，约1.5万亿元的大规模增值税留抵退税顺利推进，各项减税降费政策将形成合力，进一步降低市场主体税收负担，助力海南产业转型和经济发展。

4月1日是增值税留抵退税政策实施首日，当天下午，随着472.07万元留抵税款收入退还书的成功开具，一家主营仓储物流的微型企业增值税期末留抵退税在澄迈县税务局成功办理。据了解，该公司既有增量留抵税额，又有存量留抵税额，“存量、增量一起退，公司又多了一笔可支配的现金，项目推动更有保障。”该公司董事长张跃光表示。

政策红利正吸引“资金”“人才”加速向海南汇聚。数据显示，2021年，海南新增涉税市场主体是2020年的1.4倍，新增涉税企业户数是2020年的1.6倍，新增外资涉税企业户数是2020年的1.9倍。2021年，引进人才19.9万人，同比增长63%，人才集聚效应进一步彰显。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强在接受人民网记者采访时表示，海南自由贸易港税收制度是健全我国现代财政税收制度的有益探索，也是建立与高水平自由贸易港相适应的税收制度的历史机遇，有利于构建法治化、国际化、便利化的税收营商环境，服务国家全面深化改革开放大局。

汤继强表示，海南自由贸易港税制体系设计与国际接轨及趋同，简化了税制，降低了间接税比重，有利于吸引境外投资和企业走出去，形成高水平开放新格局。

与此同时，针对旅游业、现代服务业、高新技术企业的税收优惠，有助于吸引重点企业落户海南自贸港，形成产业集聚效应，优化升级自贸港产业结构，推动经济高质量发展。

(责编：杨曦、吕骞)