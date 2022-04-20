人民网北京4月20日电 （黄盛）日前，国务院国资委数据显示，今年一季度，央企经济效益快速增长，实现营业收入9万亿元、利润总额6179亿元、净利润4723亿元，同比分别增长15.4%、14.6%、13.7%；上缴税费7348亿元，同比增长20.9%。同时，一季度央企研发经费投入1514.2亿元，同比增长18.9%，研发经费投入强度同比提高0.05个百分点；营业收入利润率6.8%，与去年同期持平，总体保持在较高水平；年化全员劳动生产率72.7万元/人，同比增长13%；3月末中央企业整体资产负债率65%，控制在2022年年初确定目标内。

国资委秘书长、新闻发言人彭华岗在4月19日国新办举行的一季度央企经济运行情况新闻发布会上对此表示，今年，国资委将以更大的力度扎扎实实抓好两方面工作，一是围绕稳增长，抓实抓细提质增效专项行动；二是围绕防风险，抓实抓细风险防控各项措施。

据了解，多家央企在今年一季度实现“开门红”，各项工作取得新的重大进展，特别是在运行质量、改革推进和合规经营等方面亮点频现。

一季度，新兴际华集团公司净利润同比增长36.26%，运行质量稳步提升；集团旗下各二级公司、三级企业企业按集团“531”产业布局的要求，聚焦主责主业，贯彻落实新发展理念，提升管理效益；一季度EVA同比增长74.32%，营业收入利润率提高0.45百分点、研发经费投入强度提高0.44百分点、全员劳动生产率同比提高27.86%。

在经济效益快速增长的同时，处于收官之年的国企改革三年行动也备受关注。彭华岗在4月19日国新办举行的一季度央企经济运行情况新闻发布会上介绍说，国资委在一季度就国企改革三年行动开展了基层职工评价，显示出基层员工对国企改革三年行动的了解度、认可度和满足感普遍较高。同时，国企改革三年行动将迎来收官，国资委推动央企抓短板弱项，抓考核评估，抓抽查督办，抓总结推广。

不少国企在一季度按照国资委提出的“6月底前完成改革三年行动主体任务，年底前全面收官”的总要求，瞄定重点，高质量完成各项改革任务。据悉，新兴际华集团旗下铸管股份集中采购工作稳步推进，强化了非水业务开拓；际华股份加大市场开拓，以“三统一”为抓手强化了资源整合，军品市场重回传统市场份额；新兴应急深度开展“三统一”，调整了二级公司作为经营主体的地位；中新联深度调整废钢和专项进口业务结构，盈利能力明显提升；新兴重工加强部室调整，专注资产处置专业化平台建设，资产处置工作全面启动；际华投资与新兴发展合并后，进行业务归并，集中精力开展物业经营与管理。

在推进国企改革之外，今年一季度国资委通过《中央企业合规管理办法征求意见》提出将合规管理纳入央企考核，强化违规追责力度。据悉，在此推动下，一季度央企合规经营不断强化。比如，新兴际华集团同步开展“我是党员我自豪、我是党员我担当、我的岗位我尽责”主题活动和“经营合规管理年”主题活动，既解决“不担当、不作为”的问题又解决“有令不行、有禁不止”的问题，同时统筹推进“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动，按照“制度从简、管理高效、执行明确”要求，全面启动管理制度的专项评估工作。

“在外部形势日益趋紧、下行压力明显加大、经营风险显著增多的情况下，中央企业经济运行保持良好的态势十分不易。”彭华岗说，在抓好稳增长、防风险的同时，国资央企将强化系统观念，弹好钢琴，扎实做好抓改革、促创新、强党建各项工作，推动高质量发展。

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