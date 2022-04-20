升级版“澜沧号”动车组列车在老挝投入使用
2022年04月20日13:55 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近日，一列升级版“澜沧号”动车组列车在中老铁路老挝段投入使用，作为加开列车在万象至孟赛区段运行。老挝“泼水节”新年期间，中老铁路老挝段每日开行动车组列车8列、普速旅客列车2列。
“澜沧号”动车组列车。中国铁路昆明局供图
根据中老铁路老挝段运营特点，按照老中铁路有限公司要求，中国制造企业对“澜沧号”动车组列车进行升级改造，增设商务座车厢1节，增设一等座车厢至2节，总定员630人。相比此前运行的两列“澜沧号”动车组列车，该动车组列车客座设置更加有层次，定员分配更加合理。
“澜沧号”动车组座椅。中国铁路昆明局供图
据介绍，该动车组列车商务座椅全部采用与CR400AF型复兴号动车组列车相同结构，能在坐姿和躺卧状态之间进行调节，并能够实现座椅朝向双向180度旋转，同时还集成了插座、USB接口、阅读灯、小桌板等功能部件，充分满足旅客需求。
“澜沧号”动车组车厢。中国铁路昆明局供图
为满足老挝民众多样化出行需求，老中铁路公司不断强化客运组织管理，采取加开列车、延长预售票时间、在主要城市开设售票点、开行普速列车等举措，持续优化客运产品、提升服务质量，取得了显著成效。
据悉，截至4月17日，中老铁路老挝段已累计开行动车组列车514列，极大地便利了沿线民众出行。
(责编：王连香、吕骞)
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