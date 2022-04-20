人民网北京4月20日电 （记者王连香）据交通运输部消息，交通运输部办公厅19日印发《关于畅通投诉举报渠道进一步提升12328交通运输服务监督电话运行服务质量的通知》(以下简称《通知》)。《通知》强调，要充分发挥12328热线作用，对群众举报的“层层加码”“一刀切”劝返问题，即报即查、即接即办，坚决杜绝矛盾积累。

《通知》指出，当前新冠肺炎疫情防控形势严峻复杂，部分高速公路“主动脉”中断、交通物流“末端不畅”等问题突出，货车司机等对交通物流等管控标准不一、政策不透明、特别是“层层加码”“一刀切”等问题反映强烈。各地交通运输主管部门要充分发挥12328热线在政策咨询、意见收集、举报处理等方面的重要作用，及时解答疫情防控、车辆通行管控、防疫检查站点和核酸检测点设置、通行证办理发放等涉及广大货车司机切身利益的信息咨询，收集整理相关物流企业和货运经营者的问题诉求，及时采取有力措施，切实予以解决，防范化解矛盾隐患，维护行业稳定发展大局。

《通知》要求，各地交通运输主管部门要落实投诉举报业务首接负责制，对涉及多个承办单位的工单，首接承办单位要加强沟通协调，落实办理责任，提升办理效率。特别是针对影响物流保通保畅、产业链供应链稳定的重大风险隐患和违法行为的举报，要加强收集梳理，强化与有关部门的协调沟通，及时报送地方物流保通保畅工作机制，推动问题及时有效解决。要充分发挥12328热线作用，对群众举报的“层层加码”“一刀切”劝返问题，即报即查、即接即办，坚决杜绝矛盾积累。要尽快构建上下联动、密切协同、运转高效的问题诉求收集报送机制，创新应急状态下的治理模式，提升12328热线服务质量和运行效率。

《通知》明确，各地交通运输主管部门要加强组织领导，细化责任分工，指导12328热线服务中心在严格落实疫情防控措施的同时，严格执行领导带班和24小时值班值守制度，保留座席的地区要确保提供24小时人工服务，归并座席的地区要积极协调12345热线做好全天候高效率接听转办工作。话务人员要及时回应货车司机等的投诉举报电话，耐心解释沟通，认真做好话务记录、信息传达报送工作；对实名反映的具体问题，要第一时间转办、及时协调解决、持续跟踪办理情况，不断提升12328热线服务水平。

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