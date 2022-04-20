原标题：变革中的长虹：重塑版图

长虹控股集团旗下华丰科技是中国领先的高速连接器供应商。（长虹控股集团供图）

近日，长虹华意、长虹美菱等陆续公布2021年年度报告。长虹华意2021年冰箱压缩机产销量分别同比增长23%、22%；长虹美菱2021年营业收入再创历史新高，同比增长17.19%……

除了耳熟能详的长虹智能家电等成熟产业外，四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹控股集团”）新兴产业正蓬勃发展。近年来，长虹控股集团以国企改革三年行动为契机，坚持“产业报国”的理念，加快实施面向物联网的数字化转型，通过进一步优化管控体系，完善法人治理结构，推动成熟产业稳健发展，新兴产业量利齐升，提高企业综合竞争力。

变革中的长虹，正在重塑产业版图。

体制的重构

近年来，长虹控股集团加速推进下属企业混合所有制改革，包括推动子公司在多层次的资本市场挂牌或上市、鼓励引入战略投资者、与非国有资本合资合作、并购重组、试行员工持股等多种形式，积极引导子公司层面有序推进混合所有制改革，激活企业发展活力。

近期，长虹控股集团旗下长虹格润投资的2万吨锂电池物理法处置项目开始批量生产，成为其锂电池回收利用产业链中的关键一环，锂电池物理法处置第二基地项目进入建设阶段。此前，长虹格润开展的混合所有制改革，引入绵阳鼎天机电科技有限公司，有效吸收锂电池物理法破碎处理的技术和人才，为公司锂电池物理法生产奠定了基础。

推进下属企业混合所有制改革，也是长虹控股集团的既定战略。近5年内，长虹控股集团共实施14家企业的混合所有制改革，吸引社会资本约16.69亿元。

围绕推动产业发展，长虹控股集团正在推进一场变革。

BU（业务单元）成为长虹产业管控的基本单元，由具有实际经营业务的公司及归属其管理的相关子公司组成。根据产业相关性，长虹又将BU划分为六大BG（业务群），通过BG战略管控中心强化战略协同。在集团层面，则通过“一名录、两清单”（即BU名录、BU负面清单、集团责任清单）方式，明晰对下属产业的管理架构和权责界面，使下属企业自主性进一步提升，能够更加灵活地应对市场变化、推动产业发展。

“一企一策”推行差异化激励，是这场变革的一个注脚。

去年12月，长虹控股集团旗下的华丰科技实施第二轮员工持股，中高级管理人员及骨干员工持股比例达到19.35%。两轮员工持股合计增资金额1.61亿元，让员工与公司共享发展红利，改革效能逐步释放。

在充分授权的同时，管控也更加有力。在集团层面，充分厘清党委会、董事会、监事会、经理层的责权边界，进一步完善“三会一层”议事规则和程序。在子公司层面，通过集团高管担任重要子企业董事长、总部职能部门骨干担任外部董事的方式，实现集团管控与法人治理的有机融合。

一系列系统变革和机制创新，正在为产业高质量发展提供更加强劲的牵引力。

产业的跃进

近年来，长虹控股集团加快实施面向物联网的数字化转型，在继续做强智能家电等成熟产业的同时，基于自身产业布局、技术能力等优势以及国家“新基建”支持政策引导，加速在新能源、半导体、计算存储等新兴产业布局。

以新能源产业为例。目前，长虹已经在碱电、锂电、电源系统、储能、锂电回收等新能源领域多点布局，同时成立致力于先进能源技术及关键材料研发的新能源材料实验室，完整的新能源产业链格局已初步形成。

去年10月，长虹能源投资19.58亿元建设的绵阳锂电项目正式投产，其国内领先的高倍率锂电生产线实现倍增，日产量由70万只增加到150万—170万只，年产能突破5亿只，产品广泛运用于电动工具、吸尘器、园林工具等高倍率细分市场，实现高倍率圆柱锂电池产能国内第一。

而主要在轨道交通和航空应急电源领域布局的长虹电源，通过持续增加环保投入，凭借更加节能高效的产品品质承接了包括复兴号、和谐号以及磁悬浮列车等在内的大量国家重大轨道交通配套项目。同时，长虹也是中国最大的航空应急电源提供商之一，国内市场占有率超过90%，产品达到世界先进水平。

与此同时，长虹格润经过多年的高速发展，已形成以废旧锂电池综合利用为中心，废旧电子电器产品综合利用、综合环境治理为支点的“一体两翼”产业布局。

“从长虹生产线出去的锂电和材料，经过使用的流程后，最后又流入到长虹旗下的回收企业之中。”在业内人士洪仕斌看来，从长虹新能源材料实验室、长虹能源、长虹电源、长虹格润等布局来看，长虹正在新能源领域打造产业链闭环。

此外，长虹控股集团在半导体产业板块也有所突破，初步形成了陶瓷基板、芯片设计、智能控制、封装测试、无线联接于一体的产业发展“芯”生态；在计算存储产业板块，长虹持续深耕拓展，国产替代能力逐步增强，多款自主研制的“天宫”服务器和PC产品入围“信创名录”。

2021年，长虹新兴产业蓬勃发展，新的“增长极”价值逐步凸显，实现收入93亿元，同比增长57%。实现利润7.2亿元，同比增长19%，其中能源、无线模组等业务利润总额实现大幅增长，处于行业领先水平。

聚焦产业高端和科技前沿，长虹控股集团新的产业版图正在形成。（伍佑）

(责编：曹淼、李源)