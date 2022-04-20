人民网北京4月20日电 （记者任妍）4月20日至22日，博鳌亚洲论坛2022年年会在海南博鳌举行。20日上午，在以“亚洲知识产权：趋势与机遇”为主题的圆桌会议上，国家市场监督管理总局党组成员、国家知识产权局局长、党组书记申长雨表示，当前世界百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行相互叠加，交织影响，世界经济复苏艰难曲折。探讨国际知识产权制度建设中的亚洲趋势，协助企业应对风险，提升核心竞争力，非常具有现实意义。

“知识产权作为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，发挥着越来越重要的作用。”申长雨表示，中国知识产权事业不断发展，走出了一条中国特色知识产权发展之路，取得了历史性成就，有力支撑了创新型国家的建设和全面建成小康社会目标的实现。

申长雨指出，2021年，党中央、国务院印发《知识产权保护应用规划》，对未来知识产权事业发展作出重大顶层设计，目前各项任务正在稳步推进落实，并取得可喜成效。相信随着中国知识产权事业的不断进步，创新环境和营商环境也将越来越好。

世界知识产权组织发布的2021年全球创新指数报告显示，有5个亚洲经济体进入全球前15位，其中，中国上升至12位，位居中等经济体之首。

申长雨指出，当前全球科技创新格局正在发生深刻演变，亚洲地区科技创新实力快速提升，成为全球创新和知识产权产出的高地，也有力推动了世界经济的发展。

申长雨表示，当前，将知识产权作为激励创新发展的国际战略，已成为亚洲国家乃至全球各国的普遍共识，中国国家知识产权局愿意同包括亚洲在内的世界各国知识产权管理机构一道，深化务实合作，分享发展机遇，共同打造更富活力、更有效力的全球知识产权生态系统，更好助力后疫情时代全球经济复苏和繁荣进步，让创新成果造福各国人民，促进共同发展。

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