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北京市未来科学城知识产权巡回审判庭正式成立

2022年04月20日17:55 | 来源：人民网
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人民网北京4月20日电 （记者任妍）4月20日，全国知识产权宣传周正式启动，为强化知识产权司法保护，今日，北京法院昌平未来科学城知识产权巡回审判庭揭牌仪式在北京市昌平区人民法院举行。

仪揭牌仪式上，北京知识产权法院党组成员、副院长杜长辉介绍巡回审判庭的组建情况和工作安排，并宣布巡回审判庭成立。

记者从北京市知识产权局获悉，昌平未来科学城知识产权巡回审判庭的成立，标志着由北京市高级人民法院直接指导、北京知识产权法院牵头建设的直接服务于北京“三城一区”主平台的知识产权巡回审判体系已基本形成。

同时，巡回审判庭配套建设的北京知识产权法院生命科学园法官工作站也于今日在北京中关村生命科学园正式成立并开展首期普法调研活动。

据悉，北京知识产权法院与未来科学城管委会及园区科创企业座谈交流，在精准调研园区内创新主体知识产权保护需求的基础上，以“专利权属纠纷”为主题，选派审判业务专家就“发明人”“职务发明”“合作发明”“委托发明”“技术秘密”等内容进行授课。与会人员就相关法律问题展开充分研讨，首期普法调研活动成效显著。

北京市知识产权法院相关负责人表示，依托巡回审判庭和与之配套的法官工作站，北京知识产权法院将充分发挥积极作用，立足于未来科学城的产业定位、创新特点和知识产权保护需求，统筹开展巡回审判、普法宣传、调查研究和培训授课等工作，尤其是充分利用该院医药类知识产权案件审判实践和研究成果靶向服务国家战略科技力量，精准保障面向国家重大战略任务的基础及应用研究。

该负责人表示，北京知识产权法院将进一步融入和服务国家重大战略任务，将司法服务职能直接延伸、精准对接到科创主体聚集区，当好国家战略科技力量的知识产权“守门人”，护航北京市科创中心和“两区”建设，为知识产权强国建设提供有力司法保障。

(责编：王连香、吕骞)

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