人民网北京4月20日电 （记者余璐）记者从中国气象局获悉，受蒙古气旋和地面冷锋影响，近日，我国北方地区迎来一次大规模大风沙尘天气。

截至20日16时，新疆北部、内蒙古中西部和东南部、辽宁中西部、吉林中西部、黑龙江西南部等地出现7至9级阵风，新疆北部局地出现11至12级阵风；新疆北部和南疆盆地、内蒙古中西部、吉林中西部、黑龙江中西部等地出现扬沙或浮尘天气，内蒙古西部出现沙尘暴。本次沙尘天气过程预计于21日夜间结束。

北方出现入春以来最大范围大风沙尘天气过程

中央气象台首席预报员饶晓琴介绍，本次大风沙尘天气呈现“风力强劲、沙尘影响大”的特点，将自西向东影响我国北方大部地区，是北方入春以来最大范围大风沙尘天气过程。

谈及本次沙尘天气过程产生的原因，饶晓琴表示，一是由于蒙古气旋较为强盛，为沙源区起沙和向下游传输提供了有利的热力与动力条件；二是4月以来，蒙古国和我国西北地区、内蒙古中西部等地降水偏少、气温偏高，导致地表疏松，同时春季植被尚未恢复，沙源区下垫面条件利于起沙。

据悉，今年我国已经出现3次沙尘天气过程，其中2次扬沙，1次沙尘暴过程，与常年同期相比偏少3次。今年沙尘天气过程总体呈现“首次发生时间偏晚、次数偏少、强度偏弱”的特点。

北京将迎今年以来最强大风天气 并伴有沙尘

据最新气象资料分析，20日至21日北京市有大风天气，风力达今年以来最强，并伴有沙尘天气。北京市气象台已于4月20日15时30分升级发布大风黄色预警信号、15时35分发布沙尘蓝色预警信号；4月20日与北京市森防办联合发布森林火险橙色预警。

北京市气象台首席预报员翟亮表示，预计，大风主要出现在两个阶段：一是20日下午至23时，有4级偏南风，阵风7级左右；二是21日10时至23时，有5级左右偏北风，阵风8至9级。

“另外，受上游沙尘输送和本地大风扬沙的共同影响，21日本市将出现沙尘天气，能见度降至2至6公里。21日前半夜随着风力减弱，沙尘天气逐渐减弱结束。”翟亮说。

公众需防范大风天气的不利影响 注意防风防火

饶晓琴表示，预计21日，内蒙古中东部和东北地区自西向东有降水天气，对大部地区沙尘缓解和空气质量改善较为有利。尤其是东北地区，将出现一场“透雨”。

饶晓琴提示，公众需防范大风天气的不利影响，做好室外搭建物和广告牌加固、设施农业加固、户外高空作业安全防护等；针对温高雨少、大风沙尘等天气，需注意加强城市和森林防火。

“受沙尘天气影响，西北、华北和东北部分地区空气质量会出现短时恶化，公众需注意做好健康防护，注意携带口罩，纱巾等防尘用品，以免沙尘对眼睛和呼吸道造成损伤；沙尘天气影响期间能见度较低，需注意交通运输安全，驾驶员注意控制驾驶车速。”饶晓琴说。

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