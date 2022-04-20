新华社北京4月20日电 题：民航局有关司局负责人就“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告答记者问

新华社记者周圆、叶昊鸣

目前《“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告》已完成。针对相关问题，民航局航空安全办公室副主任李勇接受新华社记者采访。

问：相关国际公约和国内民航规章是如何规定的？

答：根据国际民用航空公约附件13《航空器事故和事故征候调查》以及国内民航规章的有关规定，组织调查的国家应在航空器事故发生后30天内完成调查初步报告并向国际民航组织和参与调查国送交。

此外，根据国际民航组织《航空器事故和事故征候调查手册》的指导性建议，初步报告可以采用最终报告的格式，主要内容为飞行经过、人员伤亡情况、航空器损坏情况、机组及有关人员信息、航空器信息、记录器情况、残骸分布情况等经过确认的事实信息以及后续调查工作计划。

问：初步报告主要包括哪些内容？

答：《“3·21”东航MU5735航空器飞行事故调查初步报告》主要包括飞行经过、机组机务人员、适航维修、残骸分布等事实信息。

由于30天内几乎不可能完成一起运输航空事故的原因分析工作，初步报告一般不涉及原因分析及结论。本次事故调查存在诸多困难，目前所能获取的证据较为有限，因此初步报告主要内容为现阶段掌握的基本事实信息，符合国际通行做法。

问：后续调查工作计划有哪些？

答：后续，技术调查组将依据相关程序继续深入开展残骸识别、分类及检查、飞行数据分析、必要的实验验证等调查工作，科学严谨查明事故原因。

航空器事故调查是一项复杂的系统工程，需要从航空器适航状态、飞行员操作、驾驶舱资源管理、天气环境以及空管指挥等多方面开展全面深入的调查，必要时还需大量实验验证工作。

从历史上看，空难调查往往需要经历漫长的过程，国际上运输航空器事故调查耗时通常在2年以上，而复杂的事故调查耗时会更长。例如2009年法航447空难发生后，直到3年后才公布最终调查报告。而我国伊春空难调查，也用了将近2年的时间。

尽管客观上存在很多困难，我们将始终坚持“科学严谨、实事求是”的工作原则，本着对历史负责的态度，不放过任何一个疑点，尽快查明事故原因，作出经得起历史检验的调查结论。一旦调查取得新的重要进展，将及时向社会公布。

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