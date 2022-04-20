周旋、房宽、黎多江

原标题：新华全媒+丨今年博鳌关注啥 记者帮你划重点

博鳌亚洲论坛2022年年会将于4月20日至22日在海南博鳌举行。今年的博鳌亚洲论坛年会举办形式如何？参会代表们将围绕哪些热点议题展开交流讨论？新华社记者在现场为您带来前瞻报道。

本届论坛年会的主题是“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”。年会将以线下为主、线上线下相结合的方式举办，目前已有各国政商学媒等各界3000多位代表参会。

为期三天的论坛将举行30多场分论坛和活动，议题讨论集中在疫情防治、世界经济、绿色复苏与可持续发展、数字经济、国际合作与全球治理、亚洲区域合作与全球合作的新发展等。

今年年会还将重点打造两场精品主题分论坛活动，分别是全球自由贸易港发展论坛和“对话海南”分论坛，借助论坛年会平台展现“海南元素”。

记者：周旋、房宽、黎多江

新华社音视频部制作

(责编：罗知之、陈键)