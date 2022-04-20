王军锋 郭良川 黎多江

原标题：新华全媒+｜卫星发现这个“外交小镇”的成长密码

位于海南省琼海市东部海滨的博鳌镇

是博鳌亚洲论坛永久会址所在地

20多年来 博鳌亚洲论坛

从名不见经传的小渔村启航

发展成为具有世界影响力的高层次对话平台

随着论坛影响力越来越大

博鳌也一跃成为世界瞩目的“外交小镇”

盛名在外的旅游目的地

伴着论坛的东风

博鳌镇南强村 沙美村等

散落论坛永久会址周围的

村庄成为乡村旅游“新星”

近年来 博鳌镇利用美丽乡村资源

开展“美丽乡村会客厅”系列外事引资活动

奏响“博鳌田园外交”交响曲

被誉为“博鳌亚洲论坛第二乐章”的

博鳌乐城国际医疗旅游先行区

是海南自贸港11个重点园区之一

2021年接待医疗旅游人数12.73万人次

自成立以来

强调交流、协调与合作的博鳌亚洲论坛

屡屡碰撞达成的“博鳌方案”

对于解决亚洲发展及全球治理难题

提供了十分宝贵的经验

以“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”为主题的

博鳌亚洲论坛2022年年会将于4月20日至22日

在海南省琼海市博鳌镇举办

面对世界百年未有之大变局

和疫情的叠加冲击

如何共促全球发展 构建共同未来

世界把目光再次聚焦这个小镇

记者：王军锋 郭良川 黎多江

遥感与数据技术支持：冯春 邱晨 张云轩

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(责编：罗知之、陈键)