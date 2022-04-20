王伦锁 李静

原标题：海南移动全力保障2022博鳌论坛通信畅通

4月20日至22日，博鳌亚洲论坛2022年年会在海南博鳌举行。此前，海南移动启动年会通信保障准备，制定周密通信服务保障方案，集中资源和智慧力求打造精品网络，向世界呈现全千兆自贸港的5G美好新生活。

海南移动为此次博鳌年会设计了多层网络架构以应对各类极端场景，同时年会保障核心区域的站点安排传输三路由保护，可有效预防多段光缆中断问题。在会议期间安排网络保障人员7*24小时驻点值守，6辆大型通信应急车和3辆卫星通信应急车就近待命，随时为会场提供支援服务。

海南移动持续推进4G+5G协同精品网优化，截止目前，累计投入保障人员逾268人次，应急保障车9辆，油机逾42台，组织完成12轮次测试优化，全面开展干扰查处、隐患排查、性能指标优化等工作，持续提升博鳌区域网络覆盖与质量。

为做好此次保障，海南移动建立了一（部）两（中心）的二级指挥调度体系，在“监控、调度、巡检”三个方面，实现了“指标监控时效性更高、现场调度设备功能更全面、线路巡检手段更先进”。

海南移动为此次博鳌年会制定了专属新技术应用方案并已落地实施，还在年会主会场、分会场以及国宾馆会场开通了“千兆”互联网专线，均可实现双设备、双路由保护，实测上、下行速率均可达到1000Mbps，主备路由无感知切换，高效支撑年会“线上活动”通信保障需求。（王伦锁 李静）

(责编：罗知之、陈键)