赵叶苹

原标题：题：田园依旧 桑梓气象新——博鳌小镇以“田园风”走出“国际范”

博鳌留客村，流马古渡口，蔡家大宅前，宽阔的万泉河潺潺流过，木棉的棉桃悄然绽放，雪白硕大的棉朵蕴满了乡村质朴灿然的风光。

经过美丽乡村建设的打造，留客美景清新呈现。“老宅还是一如往昔的老宅，家乡还是儿时一般的家乡，但似乎泉水更清了，夕阳更红了，参加博鳌亚洲论坛的政要来村里开个茶叙会，我们也能接待了。”说起留客村美丽乡村建设，它所在的博鳌镇莫村村党支部书记钟可灿脸上写着“满意”二字。

莫村沿河而建，村民沿河而居，长达4.8公里的岸线就是他们祖居之所。然而，美景以前并不值钱，很多人冒险“下南洋”讨生活。“论坛设立之前大乐大桥还没建，村民进出村子都得坐船，现在小汽车能开到家门口，回乡探亲的亲朋都夸村子美了。”钟可灿说。

60多岁的博鳌镇朝烈村村民莫泽海清晰地记得，“以前华侨亲戚回国探亲，都是全村轰动，因为他们会给大家带回生活补助和很多新鲜稀奇的物品。自从博鳌亚洲论坛落户后，村民的生活水平逐年提高，他们回来反倒羡慕我们的生活了。”

在博鳌，更多的时候老百姓都将博鳌亚洲论坛简称为“亚论”，听起来格外亲切，好像说起的就是自家的亲朋、邻居。

“‘亚论’带给博鳌的东西那就多了，交通畅通了；论坛和会议很多，务工机会多了；法律意识、文明程度也提高了很多。”钟可灿说，乡村旅游的发展让越来越多的村民在家门口就能赚钱致富。

镇上五星级酒店从无到有，星级酒店10余家；新建道路、高铁、机场,小镇拥有立体交通体系。质朴的“渔家小镇”，变成举世闻名的外交小镇、田园小镇。

在立体交通的支撑下，散落博鳌亚洲论坛永久会址周围的留客村、沙美村、南强村……一个个长成乡村旅游“新星”。

田园还是那方田园，屋舍也是传统的民居，但无论是门前屋后的布置，还是厅堂卧室里的摆设，现代化与田园风均完美结合。

沙美村村民邓美芳将自家房屋改成民宿“望海居”，青砖黑瓦的屋舍并不高大宽敞，小院儿也很紧凑，但她精心布置了两盆莲花，白墙上挂着渔船船舵，厅堂的神龛里“供奉”着一方鱼篓。

“民宿的设计和装潢保留了我家的渔民风格，房屋面朝内海，我自己都常常坐在院里吹风，晚上沿着内海边散步，觉得好幸福。”邓美芳开心地说，她的民宿节假日常常供不应求，家庭多了一份稳定收入，这一切都是政府美丽乡村建设带来的变化。

据博鳌镇党委书记吕先亮介绍，自2017年以来，为保持和展现小镇田园风光特色，博鳌镇大力打造美丽乡村集群，持续推进农村人居环境治理。2021年，博鳌镇农村居民人均纯收入19505元，博鳌镇和美雅村、沙美村、留客村还先后获得“全国文明村镇”“海南省文明村镇”等荣誉称号。

“是‘亚论’成就了博鳌，现在我们是田园小镇、外交小镇，谁都想来博鳌当博鳌人。”博鳌镇东屿村党支部书记莫泽英自豪地说。

小镇里的村庄纷纷敞开双臂，欢迎八方游客及参会政要，分享他们的田园美景，成为论坛开展“田园外交”的得力助手。

据琼海市委宣传部统计，近年来，博鳌镇利用美丽乡村资源开展“美丽乡村会客厅”系列外事引资活动，以茶叙、座谈、田园漫步等形式举办了100余场外事和“一对一”精准招商服务，奏响“博鳌田园外交”交响曲。

青山绿水、碧海蓝天是海南的最强优势和最大本钱。吕先亮说，博鳌今后将继续结合论坛服务、乡村振兴等工作，进一步提升镇区的品位和内涵，增强人民的获得感和幸福感，以更美“田园风”走出更靓“国际范”。

(责编：罗知之、陈键)