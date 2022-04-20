原标题：博鳌亚洲论坛年会20日举行：为全球可持续发展建言献策

椰风海韵，春意盎然。海南博鳌东屿岛喜迎全球宾客。4月20日至22日，主题为“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”的博鳌亚洲论坛2022年年会在博鳌举行。

本届论坛年会采取线上线下相结合的方式，将举行30多场分论坛和活动。与会嘉宾将围绕疫情防治、世界经济、绿色复苏与可持续发展、数字经济、国际合作与全球治理、亚洲区域合作与全球合作的新发展等6项议题进行对话和交流。具体将总结全球抗疫经验，探讨如何缩小“免疫鸿沟”；探讨全球经济走势以及产业链、通货膨胀等相关问题；探讨如何促进各国和世界的包容性发展；探讨如何在全球化背景下加强数字经济政策协调，进一步促进数字经济发展；探讨如何积极促进全球治理，推动构建人类命运共同体；探讨如何用好RCEP带来的机遇，继续深化亚太区域合作等。

通过对这些话题的探讨，博鳌亚洲论坛2022年年会将着眼于疫后世界经济复苏与全球合作，为全球可持续发展建言献策。博鳌亚洲论坛秘书长李保东介绍，为筹备好年会，论坛征求了有关各方的意见与建议，凝聚共识，“团结”“信任”“合作”“发展”成为与会各方的共同期盼。

比尔及梅琳达·盖茨基金会全球政策与倡导总裁加吉·戈什接受本报记者采访时表示：“今年博鳌亚洲论坛将聚焦新冠肺炎疫情后共促全球发展，共筑美好未来，这让人备感鼓舞。我期待在博鳌亚洲论坛2022年年会期间，聆听中国以及各界伙伴对于包容发展及合作发展的真知灼见。”与会嘉宾、联合国教科文组织驻华代表处代表夏泽翰对本报记者表示，数字化转型为可持续发展开辟了新机遇，“期待博鳌亚洲论坛能够推动世界数字经济转型，在数字基础设施建设、数字产业发展、数字治理等方面贡献智慧”。

在做好疫情防控工作的前提下，本届年会服务保障水平持续提升。“绿色办会”和“智慧办会”是本届年会服务保障工作的两大特点。

海南省将在绿色交通、绿色会务、绿色住宿、绿色循环、绿色搭建、绿色倡议等诸多方面推进绿色办会。据海南省服务与利用博鳌亚洲论坛联席会议工作机制领导小组办公室主任、省委外事工作委员会办公室主任戴贞介绍，活动接待用车中有300辆左右为新能源汽车；核心区酒店及周边已建成145个充电桩；首次搭建绿色电力交易系统，完成100万千瓦“绿电”交易，确保核心酒店场馆100%“绿电”保障。

此外，博鳌东屿岛车联网项目近日建成并投入试运营。项目全线实现5G全覆盖，建成4个智慧站牌等，投入多台自动驾驶汽车，实现从单车智能向多元感知的网联化转变。

当前，全球疫情形势依然严峻，年会疫情防控工作也受到各方关注。据琼海市委常委、副市长潘艳红介绍，为提高博鳌机场通行效率和服务水平，机场已更新快速核查通关设备，安装了10套电信一体化健康码、行程码核查设备和7套机场智慧防疫系统，保障参会嘉宾安全、顺畅、高效出行。

(责编：罗知之、陈键)