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博鳌亚洲论坛2022年年会准备就绪 三千人与会

2022年04月20日11:06 | 来源：中国新闻网
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原标题：博鳌亚洲论坛2022年年会准备就绪 三千人与会

中新网博鳌4月19日电 (记者 黄艺)博鳌亚洲论坛2022年年会将于4月20日至22日在海南博鳌举行。记者在博鳌现场看到，目前论坛年会各项工作已经准备就绪。

四月的海南，气候温暖湿润。博鳌小镇花团锦簇、绿意盎然，以美丽的田园风光迎候宾客。

记者在会场看到，论坛年会各项工作已经准备就绪。“博鳌亚洲论坛2022年年会”的标识随处可见。参会嘉宾与媒体陆续抵达博鳌注册登记。论坛主会场、分会场桌椅排放整齐，工作人员和志愿者以饱满的精神面貌投入到服务保障工作中。

今年的论坛防疫措施严格。在年会期间，博鳌所在的琼海市部分地区采取临时闭环管理措施，人员及车辆凭论坛年会通行证进入，并安排所有参会、工作人员每日开展1次核酸检测。

记者在博鳌亚洲论坛新闻中心、酒店的就餐区看到，餐桌设置透明隔板，打造相对独立的就餐空间。

在闭环管理区内的多个场所，工作人员有序引导进入人员做好测温、扫码工作。“我们希望在做好防疫的同时，尽可能让每个人有宾至如归的感觉。”博鳌亚洲论坛新闻中心的一名志愿者称，新闻中心为媒体记者提供免费咖啡以及书刊等细致的服务。

本次年会以“疫情与世界：共促全球发展，构建共同未来”为主题，将以线上和线下相结合的方式举办，预计海南省接待规模为3000人左右，和去年相比有所下降。(完)

(责编：罗知之、陈键)

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