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国家能源局：截至3月底全国发电装机容量同比增长7.8%

2022年04月21日09:37 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者杨曦）国家能源局日前发布1-3月份全国电力工业统计数据显示，截至3月底，全国发电装机容量约24.0亿千瓦，同比增长7.8%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.4%；太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦，同比增长22.9%。

1-3月份，全国发电设备累计平均利用899小时，比上年同期减少18小时。其中，核电1847小时，比上年同期增加30小时；风电555小时，比上年同期减少65小时。

1-3月份，全国主要发电企业电源工程完成投资814亿元，同比增长2.5%。其中，太阳能发电188亿元，同比增长181%。电网工程完成投资621亿元，同比增长15.1%。

国家统计局近日发布数据显示，我国电力生产基本平稳。3月份，发电量6702亿千瓦时，同比增长0.2%，增速比1—2月份放缓3.8个百分点，日均发电216.2亿千瓦时。一季度，发电量19922亿千瓦时，同比增长3.1%。

其中，水电、风电、太阳能发电快速增长。分品种看，3月份，火电由升转降，核电增速放缓，水电、风电、太阳能发电增速不同程度加快或由降转升。其中，火电同比下降5.7%，1—2月份为增长4.3%；水电增长19.8%，比1—2月份加快11.6个百分点；核电增长2.2%，比1—2月份放缓7.4个百分点；风电增长23.8%，1—2月份为下降7.6%；太阳能发电增长16.8%，比1—2月份加快10.3个百分点。

图片来源：国家能源局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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