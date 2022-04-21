原标题：交通银行以金融力量精准滴灌 助力春耕备耕

眼下正值春耕备耕的农忙时节，交通银行通过一系列新举措，为春耕备耕企业开通金融服务绿色通道，用“金融+科技”的力量助力春耕生产工作有序推进。

3月下旬以来，江苏宿迁地区疫情防控形势日益严峻，当地一家从事农作物品种选育、繁殖生产、销售为一体的农业科技公司，多笔销售款无法及时到位，导致原定于4月初支付的种子采购款面临资金压力，这将影响后续的育种、播种计划。眼见着疫情形势的不断变化，一边是手头暂缺的流动资金压力，一边是因疫情管控随时都有可能被封闭管理，正在企业负责人一筹莫展的时候，交通银行宿迁分行客户经理张久桁登门拜访，了解到企业实际情况，考虑到企业无有效抵押物、时间紧、用款急，宿迁分行为企业启动疫情保障“绿色通道”，紧急调配行内贷款审批人员，最终仅用了不到三天的时间就完成了这笔500万元贷款审批的全部流程，企业刚好赶在被封闭管理的前一天拿到了款项，顺利支付了货款。“真没想到可以这么快，一点都没耽误我们的生产。”拿到资金的企业负责人悬着的心终于放下。

在疫情防控与春耕备耕重叠的特殊时期，为保障春耕生产，不误农时，金融服务除了特事特办、跑出“加速度”以外，“足不出户”的线上融资方式成了首选。

上海是大量农业科技企业总部的聚集地，这些农业生产资料企业也在春耕中承担了至关重要的角色。位于上海奉贤区的上海农乐生物制品股份有限公司，是一家专业从事生物农药、生物有机肥料研发、生产及销售的企业，“我们的下游农户很多都会在春耕期间因为大量的物资采购，而导致资金暂时性短缺，特别是碰到今年疫情特殊情况，多亏了交行提前为我们下游农户定制产品，有效缓解了他们的资金难题。”上海农乐生物制品股份有限公司负责人口中的产业链融资项目依托核心企业信用，为其下游个人农户定制了专属的全线上融资产品，农户有用款需求，随时可通过手机扫码发起借款申请，整个申请流程在线上完成；截至目前，在该项目中，已有来自河南、安徽等地的31户个人农户拿到了超过3600万元的贷款，在一定程度上保障了春耕的顺利开展。

据悉，为做好疫情防控下的春耕备耕金融支持工作，作为农业农村部信贷直通车首批试点合作银行，交通银行充分发挥金融科技作用，积极推广线上产品融资服务，强化对种粮大户、合作社、家庭农场等新型农业主体信贷资金支持，最大限度地满足其春耕备耕的金融需求。

(责编：曹淼、李源)