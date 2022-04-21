博鳌亚洲论坛2022年年会“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛现场。（来源：主办方供图）

人民网博鳌4月21日电 （记者许维娜）“今年1月批复设立的海南国际知识产权交易所将成为亚洲知识产权发展新亮点。”20日，在博鳌亚洲论坛2022年年会“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛上，上海交通大学上海高级金融学院执行理事、上海新金融研究院理事长、中国投资有限责任公司原副董事长兼总经理屠光绍围绕上述主题发表了主旨演讲，并就海南国际知识产权交易所建设提出建议。

屠光绍介绍，海南国际知识产权交易所有三大定位：一是海南自贸港建设的重点建设项目；二是知识产权新型要素市场的重要基础设施；三是知识产权开放的重要功能平台。

在新发展阶段，知识产权的重要性不断提高。屠光绍指出，海南国际知识产权交易所要在市场体系的建设、产品和交易机制、治理和组织架构三个方面充分体现自贸港建设过程当中的制度集成创新引领。

他同时强调，要充分发挥平台的重要功能，准确把握自贸港特殊的政策优势，积极促进知识产权的商品化、信用化、证券化，加快集聚国际知识产权服务运营机构，大力推动知识产权跨境交易。

“知识产权市场是全国统一大市场的重要部分，海南自贸港是面向太平洋、印度洋，特别是亚太地区的重要门户，也是中国和东盟相互合作的重要战略支点。”屠光绍认为，海南国际知识产权交易所作为知识产权流动的重要平台，要充分发挥国内国际互通的作用，助力知识产权境内和境外市场的互动融合，服务好“双循环”新发展格局。

“海南国际知识产权交易所正在紧锣密鼓地筹建，期待这个平台的重要功能得到充分发挥。”他说。

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