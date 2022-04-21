据中国电信官方微博消息，深圳市在率先实现5G信号全域覆盖的基础上，再次率先实现VoNR（超高清视频通话）能力全域覆盖，成为中国电信首批5G VoNR城市之一。电信5G VoNR的到来，让超高清视频通话就像打电话一样简捷稳定，秒拨秒接通、超高清不卡顿、不用下载安装软件、不需加好友等“快、清、稳”特点受到用户欢迎。

电信5G VoNR支持720P超高清视频通话业务。（图片来自中国电信官方微博）

据介绍，电信5G VoNR从用户点击通话到接通的时延普遍在2.5秒以内，相比4G时代的VoLTE高清语音，电信5G VoNR服务的通话与视频体验更好。电信5G VoNR支持720P超高清视频通话业务，通话期间仍可使用数据业务，市民可以实现流畅通话、高速上网两不误。目前，中国电信深圳分公司率先在宝安中心区建设5G VoNR精品示范区，市民可以开始尝鲜5G超高清视频通话。

(责编：董童、李源)