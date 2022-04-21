人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

深圳成为中国电信首批5G超高清视频通话城市

2022年04月21日11:09 | 来源：人民网
小字号

据中国电信官方微博消息，深圳市在率先实现5G信号全域覆盖的基础上，再次率先实现VoNR（超高清视频通话）能力全域覆盖，成为中国电信首批5G VoNR城市之一。电信5G VoNR的到来，让超高清视频通话就像打电话一样简捷稳定，秒拨秒接通、超高清不卡顿、不用下载安装软件、不需加好友等“快、清、稳”特点受到用户欢迎。

电信5G VoNR支持720P超高清视频通话业务。（图片来自中国电信官方微博）

据介绍，电信5G VoNR从用户点击通话到接通的时延普遍在2.5秒以内，相比4G时代的VoLTE高清语音，电信5G VoNR服务的通话与视频体验更好。电信5G VoNR支持720P超高清视频通话业务，通话期间仍可使用数据业务，市民可以实现流畅通话、高速上网两不误。目前，中国电信深圳分公司率先在宝安中心区建设5G VoNR精品示范区，市民可以开始尝鲜5G超高清视频通话。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
国家航天局：“中国航天日”期间将举办200余项活动
　　人民网北京4月21日电 （记者赵竹青）每年的4月24日是“中国航天日”。今天上午，国家航天局召开线上新闻发布会，宣布在今年4月24日及前后一段时间，国家有关部委、各地方国防科技工业管理部门、航天企事业单位以及有关高校、社团，将举办航天开放日、科普讲堂、知识竞赛、有关交流与研讨等约200余项活动。…
屠光绍：海南国际知识产权交易所将成为亚洲知识产权发展新亮点
　　博鳌亚洲论坛2022年年会“亚洲知识产权：趋势与机遇”分论坛现场。（来源：主办方供图） 人民网博鳌4月21日电 （记者许维娜）“今年1月批复设立的海南国际知识产权交易所将成为亚洲知识产权发展新亮点。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部